《魔物獵人荒野》DLC降幀事件延燒 官方社群底下一片罵聲

《魔物獵人荒野》昨（15）日被玩家實測出「擁有 DLC 數量愈多，遊戲畫面就愈流暢」的荒謬現象，如今被更多網友實測印證此事為真，導致官方社群平台出現大量留言，祈求官方早日正視問題。

圖／《魔物獵人荒野》

玩家發現，遊戲後台會以每秒鐘數百次（甚至上千次）的頻率檢查玩家是否擁有 DLC，而沒買 DLC 的玩家就會被系統無限詢問，因此拖垮電腦性能。此事由於太荒謬，起初社群上仍有部分網友對此嗤之以鼻；但經過更多玩家實測後，愈來愈確認此事為真。

廣告 廣告

日版 X（推特）分享實體展「魔物獵人嘉年華’26」入場特特典 DLC 資訊，理應是好消息，但留言區幾乎都在詢問遊戲幀數問題，並表示如果再 DLC 再這樣增加下去，恐怕玩家們就要承受不住了。

目前卡普空已昨（15）日傍晚公告，將於 1 月 28 日上午 10 點發佈 Steam 版修正檔（正在連線遊玩玩家不會受影響），將減輕運算負荷以滿足不同等級的電腦需求。不過，此次修正為 2025 年就預先公告的排程更新，因此是否針對 DLC 反作弊機制最佳化仍屬未知。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章