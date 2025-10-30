《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。
在 Capcom 公開的眾多遊戲數據中，《魔物獵人 崛起》和大型擴充內容《破曉》的表現非常強勁。根據財報數據，光是從今年 7 月到 9 月這 3 個月間，《魔物獵人 崛起》和《破曉》就創造了 25 萬份的銷售佳績。目前該遊戲的全球總銷量早已突破千萬大關，總累積達到 1,756 萬份，至今仍能吸引大量新玩家投入。
但最引起玩家社群熱議的，莫過於今年 2 月底推出的系列最新作《魔物獵人 荒野》，雖然發售初期 3 天賣出 800 萬，1 個月突破 1,000 萬，但後續更新緩慢、內容太少等問題，遭到不少玩家詬病，銷量開始明顯下滑。最新數據中，過去 3 個月只賣出 16 萬份，比起《魔物獵人 崛起》和《破曉》還要少許多。
許多網友都認為，主要是《魔物獵人 荒野》目前的內容太少，想要銷量衝上去，可能要等到後續的大型擴充內容出來，加上特價才有機會吸引更多新玩家入坑。其中也有部分人把矛頭指向最佳化問題，暫時還不想為了一款遊戲花大錢升級電腦硬體，寧願等官方處理好：「沒辦法，崛起甚至是世界的內容都更完整」、「還在等 DLC 宣布....」、「前作內容多又便宜，誰會買新作呢」、「想玩但是電腦跑不動，只能等等了」、「卡普空大概也很納悶，為什麼前作賣這麼好呢？」、「新作 3 個月只剩 16 萬，過氣的 IP」
