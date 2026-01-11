Yahoo奇摩遊戲編輯部

《魔物獵人 荒野》二手收購價崩盤沒人要？日本店家「18日圓」超低報價

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

Capcom（卡普空）旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）去年後，由於近 1 年時間 PC 版最佳化問題仍沒有完全解決、擠牙膏式的內容更新，都引起許多玩家不滿，造成遊戲出現許多負評。而最近在日本二手市場卻出現了讓人驚訝的現象，PS5 收購價格《魔物獵人 荒野》居然跌到了 18 日圓（約新台幣 3.6 元）。

二手賣不出去，收購價非常低。（圖源：Monster Hunter Wild／Kaitori World）
一家位於日本的知名 ACG 二手商品專門店「カイトリワールド」（Kaitori World），最近被發現其平台針對《魔物獵人 荒野》遊戲 PS5 版本的二手收購價格，金額竟然低到只剩下 18 日圓（約新台幣 3.6 元），但二手售價卻是 500 日圓（約新台幣 100 元）。而前作的收購價格部分，像是 PS4 版《魔物獵人世界：冰原》還有 486 日圓；Switch 版《魔物獵人崛起+破曉》則是 700 日圓。

而社群也推測，收購價如此低除了遊戲本身問題外，很可能是該店家《魔物獵人 荒野》庫存嚴重過剩，在面臨龐大庫存賣不出去壓力的情況下，店家只能採取極端的價格策略，將收購價大砍到 18 日圓，基本上就是為了暫停接收更多二手片。畢竟在其他日本主流二手通路如 Geo，《魔物獵人 荒野》的收購價格仍然有最高 500 日圓。

