《魔物獵人 荒野》合作hololive 5期生！周邊、活動一次看

卡普空宣布《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）將與 VTuber 團體 hololive 5 期生展開合作活動！參與成員包括雪花菈米、桃鈴音音、獅白牡丹與尾丸波爾卡，本次合作以全新繪製的聯名視覺為主軸，自 2026 年 1 月 30 日起於卡普空直營設施陸續展開，內容涵蓋聯名夾娃娃機景品、線上夾娃娃服務，以及後續登場的主題合作咖啡廳。

聯名景品將於卡普空直營遊樂設施推出，部分品項同步登上線上夾娃娃平台「Capcom Net Catcher カプとれ」，整體陣容包含徽章、壓克力吊飾、收納包、圍巾毛巾、壓克力板、全彩 T-shirt、方形抱枕等多款周邊，並另有僅限指定店鋪與線上平台的限定掛軸與滑鼠墊。所有景品皆採數量限定，送完為止，隨機款商品則無法指定樣式。

配合合作展開，官方也同步推出多項紀念活動。凡於指定機台連續投入 500 日圓，即可隨機獲得聯名特典，第一波為 A4 資料夾，第二波則為多功能擦拭布，皆依照期間與庫存發送，線上夾娃娃平台不列入本活動範圍。此外，官方也將透過 X 舉辦轉發抽獎與指定標籤投稿活動，贈送合作裝飾海報與聯名購物袋，詳細參加方式將於卡普空遊樂設施官方 X 帳號與特設網站公布。

實體店鋪方面，各地卡普空直營門市將陸續換上《魔物獵人 荒野 × hololive》主題夾娃娃機，其中「Plaza Capcom 池袋店」將作為特別合作店鋪，設置專屬裝飾與等身大角色立牌，其餘直營門市亦會配置不同成員的等身展示，供玩家拍照留念。

此外，卡普空咖啡廳池袋店與梅田店也確定推出本次合作主題咖啡廳，活動期間為 2026 年 2 月 20 日至 4 月 9 日，合作餐點與限定周邊將以聯名主視覺為基礎設計，目前仍在製作中。