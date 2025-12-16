《魔物獵人 荒野》官方授權FANTHFUL周邊第一彈搶先看，現正火熱預售中！

由CAPCOM正版授權，FANTHFUL設計開發的【Monster Hunter Wilds x FANTHFUL】主題周邊商品第一彈即日起正式開啟預售，現已登陸FANTHFUL全平台！

第一彈周邊商品共五款，以豐富多彩的武器類型和無垠原野中的獵人生活為主題，選取了獵人們耳熟能詳的元素，展現在不同的周邊商品之中。全面進化，將狩獵的樂趣融入生活。

Monster Hunter Wilds 毛絨包包 回復藥

選取了遊戲中重要道具「神奇綠色飲料」——回復藥的圖案作為主題設計的毛絨包包，背面則是本次《Monster Hunter Wilds》中登場的調查隊隊徽圖標，背帶上也點綴了綠色字樣，細節滿滿！

尺寸：約17×22×5cm

材質：毛絨

售價：NT$ 950

（來源：GSE官方提供）

Monster Hunter Wilds 毛絨包包 熟肉

以玩家們狩獵生活必備的「熟肉」圖案為主題設計的可愛包包。背面則選用了「烤焦肉」圖案，可雙面自由更換背戴，為各位獵人帶來更多選擇。

尺寸：約30×16×6cm

材質：毛絨

售價：NT$ 950

（來源：GSE官方提供）

Monster Hunter Wilds 亞克力鑰匙扣 艾露貓

以炎尾龍的「終極食材爭奪戰」中可愛一瞬為靈感設計的艾露貓搖搖可動掛件。食材鋪的三小隻艾露貓掛在肉下，神態各異，完美呈現搖搖欲墜的萌萌之姿。

尺寸：約85×50mm

材質：亞克力

售價：NT$ 270

Monster Hunter Wilds 武器亞克力別針徽章盲盒

以遊戲中玩家們熟識的獵人武器圖標為主題設計的亞克力別針徽章。全14種風格各異的武器種類，悉數登場！ 款式：大劍、太刀、單手劍、雙劍、大錘、狩獵笛、長槍、銃槍、斬擊斧、充能斧、操蟲棍、輕弩槍、重弩槍、弓，共14款盲盒包裝

尺寸：單個約36×42mm

材質：亞克力

售價：NT$ 2,880

Monster Hunter Wilds 武器亞克力夾子盲盒

以遊戲中玩家們熟識的獵人武器圖標為主題設計的亞克力夾子。全14種風格各異的武器種類，悉數登場！ 款式：大劍、太刀、單手劍、雙劍、大錘、狩獵笛、長槍、銃槍、斬擊斧、充能斧、操蟲棍、輕弩槍、重弩槍、弓，共14款盲盒包裝

尺寸：單個約64×40mm

材質：亞克力

售價：NT$ 2,880

關於FANTHFUL：FANTHFUL致力於服務熱愛遊戲電影動漫等流行文化的粉絲，提供高品質的官方授權正版周邊衍生產品，“Everyone is a fan, 帶給粉絲更多好玩、有趣的周邊”是我們的宗旨。

想獲得更多最新消息，敬請緊貼GSE亞洲遊戲娛樂公司的官方Facebook專頁、Instagram專頁及官方網站。

－

