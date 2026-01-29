《魔物獵人 荒野》更新效能提升有感！正式修復DLC檢測異常BUG

Capcom 於 1 月 28 日針對旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）釋出了重要更新檔「Ver.1.040.03.01」，正式修復了先前在社群間引發熱議的「DLC越多跑越順」問題，並且提升和穩定了畫面幀數。

這次更新明顯改善許多效能問題。（圖源：Monster Hunter Wilds）

日前有玩家發現遊戲內存在非常少見的異常狀況，系統在監察玩家是否擁有 DLC 時會佔用太多的 CPU 資源，導致沒購買或持有較少 DLC 的玩家遇到很嚴重的幀數下降，甚至被戲稱為「課金才能解鎖流暢度」的怪象（但主要是影響營地內的效能），如今官方終於修正了這一錯誤，許多玩家也在 Reddit 上證實這點。

並且在更新檔上線後，許多 PC 版玩家實測都回報效能有提升。修正後的版本不只解決了異常的 CPU 佔用問題，也降低 VRAM 的使用、調整高解析度材質包的總容量等，讓遊戲運行的幀數（FPS）變得更加穩定，原本在複雜場景下的嚴重卡頓感同樣改善很多。這次最佳化還讓許多原本受限於硬體效能的玩家，在不需要換電腦的情況下也能獲得流暢的狩獵體驗，連 Steam Deck 掌機都實測可穩定 30 FPS 遊玩。

隨著最為人詬病的最佳化和 BUG 問題獲得解決，玩家社群的評價也在 28 日當天，於 Steam 上有明顯的一段上升，不過整體評價仍然處於褒貶不一。而接下來，Capcom 預計在 2 月還會有一個更新檔，繼續針對 PC 和主機平台最佳化。