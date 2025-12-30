《魔物獵人 荒野》更新檔暗藏玄機？可能將移植到Switch 2平台

Capcom（卡普空）旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）目前仍在處理硬體最佳化（優化問題），預計 2026 年會繼續帶來多次更新。而最近卻有消息傳出，《魔物獵人 荒野》很有可能會移植到任天堂新主機 Switch 2。

荒野登上 Switch 2 能跑得動？（圖源：Monster Hunter Wilds）

根據外媒 Nintendo Every Thing 報導，在遊戲最新的第 4 彈免費更新的檔案中，有人挖掘出了與「NSW2」（Nintendo Switch 2）相關的系統資訊。其中程式碼細節中，一段名為「via.store.Native.ns2UpgradeEdition」的文字格外引人注目，似乎直接暗示了某種針對新硬體的「升級版本」。

然而，這消息也引起許多玩家對於硬體效能的擔心。畢竟《魔物獵人 荒野》在 PS5 Pro 甚至高階 PC 上的遊玩表現都面臨最佳化挑戰，所以對於 Switch 2 是否能流暢執行這款對硬體要求極高的遊戲都抱持保留態度。

當然 Capcom 官方還尚未證實此移植消息，但該公司對從 Switch 起作為任天堂最早期的主機開發合作商之一，在新主機 Switch 2 上的支援力也目共睹。像是《惡靈古堡7》、《惡靈古堡8》，以及即將推出的最新作《惡靈古堡9安魂曲》、《魔物獵人物語3》和《人機迷網》等作品都已經確定登上該平台。