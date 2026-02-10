《魔物獵人 荒野》桌上「八角」貼圖達4K解析度？精緻程度比主角的臉還要高

《魔物獵人 荒野》從去年 2 月底發售以來，PC 版最佳化的問題一直是玩家關注的焦點，在過去一年的調整中，也曾被玩家發現像是「DLC 會影響幀數」的詭異情況。而直到最近，又有人發現遊戲中居然有一個桌上隨意擺放的調味料「八角」，使用了超高解析度的貼圖。

接近 4K 解析度的八角！（圖源：X@redata_stash／Monster Hunter Wilds）

根據數據挖掘者 data_stash 的最新發現，Capcom 隱藏了一個你幾乎看不到的效能殺手。在遊戲場景中的一張桌子上，一顆毫不起眼的調味料「八角」，居然使用了高達 2048x4096 解析度的超清晰貼圖，其精緻程度甚至超越了遊戲主角的臉部細節。

要知道這顆微小的香料在一般遊玩過程中基本上不會被注意到，卻無端消耗了許多顯示卡記憶體 VRAM 的資源。當然目前這問題早已經在 1 月 28 日的效能更新中修正。這顆原先擁有「接近 4K 畫質」的八角，其貼圖解析度已經被砍到剩下 64x64。雖然只是一張貼圖，對現代許多顯卡來說並沒有多少負擔，但卻是相當浪費的一種做法，至少能讓玩家的電腦不必再為了背景中看不到的小調味料去佔用額外效能。