《魔物獵人 荒野》確認要出大型DLC夏季公開！2/18是最後一波小改版

Capcom（卡普空）旗下狩獵動作遊戲《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds），於今日（10）釋出了最新的特別訊息影片。由系列製作人辻本良三親自主持，正式宣佈遊戲將於 2026 年 2 月 18 日（三）推出 1.041 版本更新。這次更新是針對遊戲發售即將屆滿一週年所進行的重要調整，改善現有的狩獵環境並修正已知問題。

2/18 開始將有大量新內容，夏季則是大型 DLC 情報。（圖源：Monster Hunter Wilds）

除了近期的版本更新資訊外，影片中更帶來了無數獵人們最期待的重磅消息。官方證實目前正在全力開發如同先前《魔物獵人世界：冰原》和《魔物獵人崛起：破曉》的「大型擴充 DLC」，並且在今年夏季公開情報。

而本次 Ver 1.041 的更新詳細內容已在官方網站與影片中進行了初步介紹，這也將是近期現有版本的最後一波主要調整，除了改善 PC 版效能外，還公開了一週年新活動、新季節活動、登入送的補給包、《魔物獵人物語3》特別合作、玩家設計比賽最佳作品實裝….等。而隨著大型 DLC 開發計畫的曝光，開發團隊也正在積極為遊戲的下一階段做準備。