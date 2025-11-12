《魔物獵人 荒野》第四彈免費更新12月16日登場！傳奇古龍「巨戟龍」、終局內容擴充

Capcom（卡普空）宣布旗下大作《魔物獵人 荒野》的第四彈免費大型更新，將於 2025 年 12 月 16 日（星期二） 正式上線。本次更新的最大亮點，莫過於曾在系列作中帶來巨大壓迫感的傳奇古龍「巨戟龍」即將回歸。官方釋出的主視覺圖中，獵人手持巨大的重弩武器，與身形龐大、散發著不祥氣息的巨戟龍展開對峙，為即將到來的史詩級狩獵揭開序幕。

第四彈免費更新即將推出！（圖源：Monster Hunter Wilds）

除了確定日期以及本次更新的主角「巨戟龍」外，官方也在宣傳中確認會擴充通關後的內容（終局內容 Endgame）帶來全新挑戰，以及豐富的季節性內容與系統最佳化。全新的季節活動「交匯慶典」（交わりの祭事）將同步展開，為玩家帶來限定的活動任務與外觀裝備，並對現有的武器平衡做出調整，以及提升遊戲整體的穩定性，致力於提供玩家更流暢、更具深度的狩獵體驗。而詳細的更新資訊，還有待官方後續公布。