《魔物獵人 荒野》2月將迎最後更新！終於能讓「擋路」的阿爾瑪隱形

Capcom（卡普空）旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）發售即將滿 1 年時間，將於 2 月 18 日推出一系列針對玩家體驗的改善。這次調整主要是回應了玩家們提出的一些問題，其中最受關注的改動，是針對隨行 NPC 在狩獵過程中可能造成的干擾問題進行修正。

阿爾瑪推人擋路問題終於要解決了。（圖源：Monster Hunter Wilds）

根據官方公告，該更新將新增「隱藏編輯者」阿爾瑪的功能，將允許玩家在任務或探索期間，暫時隱藏 NPC 的顯示，避免他們在激烈的戰鬥中阻擋視線或妨礙操作，也確認不會再被 NPC 推開。

此外，同樣是許多玩家吐槽 1 年的滾滾木桶挑戰，終於要追加「連續重新挑戰的功能」和「一次使用10張滾滾木桶挑戰券的功能」。並且許多★9活動任務，像是白鬚美哉、暴徒於此登峰造極、降伏之獸…等，都確定將會變成常駐任務。

這些改動預計將隨著 2 月 18 日的更新檔正式實裝，官方也承諾會持續觀察玩家反饋，致力於提供更流暢的狩獵體驗。其他內容，還包括去年就確定，封面魔物「鎖刃龍」會以「歷戰王」姿態登場、實裝先前玩家設計比賽的得獎作品，以及更多 PC Steam 版最佳化措施。