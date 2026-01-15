《魔物獵人 荒野》PC版幀數低問題找到了？被發現「DLC越多跑越順」怪異情況

Capcom（卡普空）《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）PC 版推出至今，除了內容擠牙膏外，最佳化（優化）與卡頓問題，一直受到許多玩家詬病。然而近日，卻有國外大神分享驚人的發現，遊戲的低幀數與卡頓主因，可能和系統對 DLC 的驗證機制有關。甚至實測後發現，當玩家擁有的 DLC 越多時，遊戲幀數竟然越高且運行的更為流暢。

DLC 越多 FPS 越高！（圖源：Monster Hunter Wilds）

該發現由一名大神 de_Tylmarande 在 Reddit 上分享，他指出卡普空在遊戲中加入了一項針對 DLC 的反作弊檢查機制，該機制設計有缺陷，會頻繁且持續的在背景掃描玩家是否擁有相關權限。由於遊戲目前已上架超過 100 個付費 DLC，對於沒有購買或 DLC 數量較少的玩家，系統會反覆執行錯誤處理的迴圈，導致 CPU 資源被大量占用，進而嚴重拖垮遊戲效能。

所以反過來說，擁全套 DLC 的玩家能更快速通過驗證，反而不會觸發這個惡性循環。為了證實這個發現，他在兩個不同，但設定完全一樣的帳號中去測試，並且至少使用 3 台電腦作為對照，同樣外觀、場景、位置、鏡頭和畫面設定，唯一的不同只有 DLC 的數量，最終發現 0 到 100 數量的 DLC 幀數變化明顯，超過 100 個 DLC 後雖然也會增加一些效能，但並不明顯。

為此 de_Tylmarande 還製作了一個特別的模組，專門欺騙系統，讓系統以為他擁有全部的 DLC。最終發現同一台電腦，沒有任何 DLC 的幀數為 20 到 25 FPS 左右；擁有全部 DLC 後，幀數則是提升到 80 FPS 以上，提升幅度非常的誇張。這也驗證了更多 DLC = 更多的 FPS 這點。主要影響低階和中階 CPU，但他認為高階 CPU 上，效果也會非常明顯。

而 de_Tylmarande 早在《龍族教義2》推出遇到大量最佳化問題時，就曾在 2024 年協助過卡普空修復了一個和動畫有關，且會影響幀數的問題。因此，隨著發現公開，許多 Reddit 的玩家實測後也回報，幀數確實能翻倍成長，卡頓現象大幅改善。目前該作者已經將此技術為題回報給卡普空官方，期望官方能盡快釋出正式更新修復這離奇的系統錯誤。