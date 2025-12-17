《魔物獵人Now》舉辦歲末狩獵年冬日祭，完成活動可獲得聖誕風格限定武器
2025年即將結束，今年也將跨年舉辦「歲末狩獵年冬日祭」！
今年的「歲末狩獵年冬日祭」有非常豐富的新活動限定裝備與外觀裝備！
與全世界的獵人合作完成全球挑戰，就能獲得活動限定武器「包裝禮物弓」的生產素材與強化素材。
「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的「迎擊特選武器」！大家一起努力獲得吧！
此外，活動期間內原野上所有大型魔物的討伐報酬與古龍戰報酬會增加！
活用魔物調查等手段，收集大量想要的魔物素材吧。
此外在活動後半場，大型連續狩獵與古龍戰點只會出現古龍戰。同時接觸範圍會固定擴大至原來的1.5倍，更容易參加古龍戰！
趁著此次跨年的機會，一口氣生產與強化裝備吧！
時間
前半場：2025年12月22日（一）9:00～2025年12月29日（一）8:59（當地時間）
後半場：2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）
活動玩法
① 完成「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，生產活動限定裝備（雙劍）「花環裝飾」吧
② 完成「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」，生產活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」吧
③ 在活動兌換所獲得各種道具吧
④ 活用活動效果及特別活動，生產及強化裝備吧
活動限定裝備
以冬日祭為主題的活動限定裝備登場！
「花環裝飾」是《Monster Hunter Now》首個具備麻痺屬性的雙劍。
此外，「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的迎擊特選武器！這兩把武器都是活動限定武器，千萬不要錯過！
關於據點迎擊戰，請參閱此處。
花環裝飾
武器類型：雙劍
屬性：麻痺屬性
裝備技能：迴避距離UP Lv3、團結力【歲末狩獵年冬日祭】 Lv1
包裝禮物弓
武器類型：弓
屬性：雷屬性
裝備技能：彈道強化 Lv2
裝備詳細內容請至遊戲內確認。
活動限定外觀裝備
外觀裝備【閃亮聖誕樹】服裝的頭部可在活動兌換所獲得。
其獲得難度較高，而且是只有全心投入本活動的獵人才能獲得的報酬。
一定要挑戰看看，爭取獲得它！
■外觀裝備【閃亮聖誕樹】服裝
外觀裝備部位：頭部、身體
外觀裝備【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝
外觀裝備部位：身體
去年的復刻外觀裝備【聖誕毛衣（白兔獸）】服裝也能在活動兌換所獲得。
由於是復刻外觀裝備，已持有該外觀裝備時將無法兌換。
活動玩法
①完成「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，生產活動限定裝備（雙劍）「花環裝飾」吧
完成活動任務「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，就能獲得報酬「冬日祭2025～2026雙劍製作券」。
使用「冬日祭2025～2026雙劍製作券」生產冬日祭活動限定的雙劍「花環裝飾」！
〇在「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」可獲得的主要報酬
冬日祭2025～2026雙劍製作券
冬日祭2025～2026雙劍強化券
活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】
限定獵人勳章（歲末狩獵年冬日祭2025～2026勳章）
限定公會卡背景（冬日祭2025～2026）
限定外觀裝備（【閃亮聖誕樹】服裝‧身體）
「冬日祭2025～2026雙劍強化券」是「花環裝飾」的強化素材。完成任務、討伐大型魔物、討伐或擊退古龍，即可在報酬中獲得。
②完成「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」，生產活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」吧
所有獵人一起努力完成的活動任務「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」登場。
活動期間內，將即時統計全世界獵人討伐的大型魔物數量！
完成此任務就能獲得「冬日祭2025～2026弓製作券」、「【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝」、「龍玉碎片 × 5」等報酬。
活用報酬包含的素材，就能強化活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」至10階！歡迎趁此機會生產及強化！
〇在「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」可獲得的主要報酬
冬日祭2025～2026弓製作券
冬日祭2025～2026弓強化券
活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】
限定外觀裝備（【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝）
龍玉碎片 × 5
③在活動兌換所獲得各種道具吧
活動兌換所【冬日祭2025～2026】
討伐大型魔物、討伐或擊退古龍，以及完成特定任務，即可在報酬中獲得兌換素材「活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】」。
在活動兌換所，可使用此兌換素材來兌換「【閃亮聖誕樹】服裝‧頭部」，以及去年登場的外觀裝備「【聖誕毛衣（白兔獸）】服裝」等報酬。
④活用活動效果及特別活動，生產及強化裝備吧
活動期間內，電龍與奇怪龍的出現機率會上升，原野上所有大型魔物的討伐報酬會增加。
還會舉辦各式各樣的活動。
趁此機會一口氣生產及強化裝備吧！
在魔物調查中會特別容易發現設為調查對象的魔物，請務必多加利用。
魔物出現
活動期間的前半場與後半場中，預計會大肆活躍起來的魔物將不同。
在不同期間內預計大肆活躍的魔物如下：
2025年12月22日（一）9:00～2025年12月29日（一）8:59（當地時間）
電龍
奇怪龍（含次元突變）
雷顎龍
雷狼龍
天狗獸
眩鳥
2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）
電龍
奇怪龍（含次元突變）
棘龍
金獅子
人魚龍
恐暴龍（含次元突變）
活動效果
大型魔物的討伐報酬報加
討伐原野上的大型魔物時，基本報酬第1欄及第2欄的素材個數增加至2個
古龍戰報酬增加
基本報酬第1欄至第4欄的素材個數增加至2個
次元連結魔物的數量增加
加成部分裝備
活動限定武器「花環裝飾」與「包裝禮物弓」
除上述內容外，2025年12月29日（一）9:00（當地時間）起將追加活動效果。
接觸範圍1.5倍
小型魔物及採集點的獲得素材數2倍
古龍戰大肆出現
在平時會發生大型連續狩獵和古龍戰的採集點，僅會出現古龍戰
古龍戰報酬增加
保證獲得「閃耀的蛋」或「耀眼輝煌的蛋」
活動限定：次元突變魔物調查
在活動期間內，更容易發現次元突變魔物的魔物調查將會登場。
不包含闖入魔物恐暴龍。
關於魔物調查
選擇魔物調查後，將更容易發現調查對象魔物。
24小時舉辦大型連續狩獵與古龍戰
活動期間限時延長大型連續狩獵及古龍戰的舉辦時間。
透過此活動，將有機會與平常因時差而難以配對的地區獵人，或生活習慣不同的獵人配對。
與全世界的獵人一起享受狩獵吧。
平常的舉辦時間：約上午6點15分至下午11點45分
活動期間內的舉辦時間：上午0點0分至晚上11點59分（24小時）
注意事項
請注意周遭安全，並遵循國家或地方政府等的法令與方針進行遊戲。
期間
2025年12月22日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）
強化所需的素材已減免！
在下列期間內，活動限定裝備「花環裝飾」與「包裝禮物弓」強化所需的素材將大幅削減，只需要消耗「冬日祭2025～2026雙劍強化券」與「冬日祭2025～2026弓強化券」就能強化至一定階級，不需要消耗ZENY與採集素材。
期間結束後，將不需要「冬日祭2025～2026雙劍強化券」與「冬日祭2025～2026弓強化券」，但所需素材的種類與數量會增加。
若要正常套用變更，必須重新啟動應用程式。
快趁此機會強化活動限定裝備吧！
期間
2025年12月22日（一）9:00～2026年1月8日（四）23:59（當地時間）
還預定販售及發布其他各種超值組合包、特別活動、期間限定任務與高級任務。
敬請期待！
其他注意事項
任何已通關序章的人，將套用本活動實施內容。
活動限定裝備可能於日後再次登場。
若要強化活動限定裝備，除了指定的票券素材外，可能還需要魔物素材等其他素材。
已通關序章的獵人，活動任務將自動發布至遊戲裡的特別任務頁籤（Special）。
活動兌換所將開放至活動結束後的2026年1月11日（日）23:59（當地時間）為止。
兌換素材在兌換期間結束後會自置物箱刪除。不要忘記在期間內兌換。
次元突變魔物僅會在已於原野解放★8以上魔物時出現。
原野的不穩定區域會在通關季前劇情後解放。
季前劇情為序章結束後，通關至第13章「天空撕裂者」為止。
特定期間內，爆鱗龍不會在不穩定區域的闖入出現。
2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）
「不穩定區域」的出現機率不會上升。
活動任務的有效期間請至遊戲內確認。在期間內完成任務並領取報酬吧。
關於加成裝備的詳細內容，請參閱特定條件下的裝備性能變化。
任務與報酬等內容有可能不經預告逕行變更。
大型連續狩獵與古龍戰的舉辦時間請參閱FAQ。
圖像為開發中畫面。
－
以上內容為廠商提供資料原文
