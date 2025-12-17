Yahoo奇摩遊戲編輯部

《魔物獵人Now》舉辦歲末狩獵年冬日祭，完成活動可獲得聖誕風格限定武器

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部
更新時間

2025年即將結束，今年也將跨年舉辦「歲末狩獵年冬日祭」！

今年的「歲末狩獵年冬日祭」有非常豐富的新活動限定裝備與外觀裝備！

與全世界的獵人合作完成全球挑戰，就能獲得活動限定武器「包裝禮物弓」的生產素材與強化素材。

「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的「迎擊特選武器」！大家一起努力獲得吧！

（來源：Monster Hunter Now官方提供）
（來源：Monster Hunter Now官方提供）

此外，活動期間內原野上所有大型魔物的討伐報酬與古龍戰報酬會增加！

活用魔物調查等手段，收集大量想要的魔物素材吧。

此外在活動後半場，大型連續狩獵與古龍戰點只會出現古龍戰。同時接觸範圍會固定擴大至原來的1.5倍，更容易參加古龍戰！

趁著此次跨年的機會，一口氣生產與強化裝備吧！

時間

前半場：2025年12月22日（一）9:00～2025年12月29日（一）8:59（當地時間）

後半場：2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）

活動玩法

① 完成「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，生產活動限定裝備（雙劍）「花環裝飾」吧

② 完成「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」，生產活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」吧

③ 在活動兌換所獲得各種道具吧

④ 活用活動效果及特別活動，生產及強化裝備吧

活動限定裝備

以冬日祭為主題的活動限定裝備登場！

「花環裝飾」是《Monster Hunter Now》首個具備麻痺屬性的雙劍。

此外，「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的迎擊特選武器！這兩把武器都是活動限定武器，千萬不要錯過！

關於據點迎擊戰，請參閱此處。

花環裝飾

雙劍花環（來源：Monster Hunter Now官方提供）
雙劍花環（來源：Monster Hunter Now官方提供）

武器類型：雙劍

屬性：麻痺屬性

裝備技能：迴避距離UP Lv3、團結力【歲末狩獵年冬日祭】 Lv1

包裝禮物弓

包裝禮物弓（來源：Monster Hunter Now官方提供）
包裝禮物弓（來源：Monster Hunter Now官方提供）

武器類型：弓

屬性：雷屬性

裝備技能：彈道強化 Lv2

裝備詳細內容請至遊戲內確認。

活動限定外觀裝備

外觀裝備【閃亮聖誕樹】服裝的頭部可在活動兌換所獲得。

其獲得難度較高，而且是只有全心投入本活動的獵人才能獲得的報酬。

一定要挑戰看看，爭取獲得它！

■外觀裝備【閃亮聖誕樹】服裝

外觀裝備部位：頭部、身體

閃亮聖誕樹服裝（來源：Monster Hunter Now官方提供）
閃亮聖誕樹服裝（來源：Monster Hunter Now官方提供）

  • 外觀裝備【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝

外觀裝備部位：身體

聖誕毛衣（猛牛龍）服裝（來源：Monster Hunter Now官方提供）
聖誕毛衣（猛牛龍）服裝（來源：Monster Hunter Now官方提供）

去年的復刻外觀裝備【聖誕毛衣（白兔獸）】服裝也能在活動兌換所獲得。

由於是復刻外觀裝備，已持有該外觀裝備時將無法兌換。

活動玩法

①完成「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，生產活動限定裝備（雙劍）「花環裝飾」吧

完成活動任務「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」，就能獲得報酬「冬日祭2025～2026雙劍製作券」。

使用「冬日祭2025～2026雙劍製作券」生產冬日祭活動限定的雙劍「花環裝飾」！

〇在「歲末狩獵年冬日祭2025～2026【前半】」可獲得的主要報酬

  • 冬日祭2025～2026雙劍製作券

  • 冬日祭2025～2026雙劍強化券

  • 活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】

  • 限定獵人勳章（歲末狩獵年冬日祭2025～2026勳章）

  • 限定公會卡背景（冬日祭2025～2026）

  • 限定外觀裝備（【閃亮聖誕樹】服裝‧身體）

「冬日祭2025～2026雙劍強化券」是「花環裝飾」的強化素材。完成任務、討伐大型魔物、討伐或擊退古龍，即可在報酬中獲得。

②完成「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」，生產活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」吧

所有獵人一起努力完成的活動任務「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」登場。

活動期間內，將即時統計全世界獵人討伐的大型魔物數量！

完成此任務就能獲得「冬日祭2025～2026弓製作券」、「【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝」、「龍玉碎片 × 5」等報酬。

活用報酬包含的素材，就能強化活動限定裝備（弓）「包裝禮物弓」至10階！歡迎趁此機會生產及強化！

〇在「全球挑戰【歲末狩獵年冬日祭2025～2026】」可獲得的主要報酬

  • 冬日祭2025～2026弓製作券

  • 冬日祭2025～2026弓強化券

  • 活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】

  • 限定外觀裝備（【聖誕毛衣（猛牛龍）】服裝）

  • 龍玉碎片 × 5

③在活動兌換所獲得各種道具吧

活動兌換所【冬日祭2025～2026】

討伐大型魔物、討伐或擊退古龍，以及完成特定任務，即可在報酬中獲得兌換素材「活動兌換用的證明【冬日祭2025～2026】」。

在活動兌換所，可使用此兌換素材來兌換「【閃亮聖誕樹】服裝‧頭部」，以及去年登場的外觀裝備「【聖誕毛衣（白兔獸）】服裝」等報酬。

④活用活動效果及特別活動，生產及強化裝備吧

活動期間內，電龍與奇怪龍的出現機率會上升，原野上所有大型魔物的討伐報酬會增加。

還會舉辦各式各樣的活動。

趁此機會一口氣生產及強化裝備吧！

在魔物調查中會特別容易發現設為調查對象的魔物，請務必多加利用。

魔物出現

活動期間的前半場與後半場中，預計會大肆活躍起來的魔物將不同。

在不同期間內預計大肆活躍的魔物如下：

2025年12月22日（一）9:00～2025年12月29日（一）8:59（當地時間）

  • 電龍

  • 奇怪龍（含次元突變）

  • 雷顎龍

  • 雷狼龍

  • 天狗獸

  • 眩鳥

2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）

  • 電龍

  • 奇怪龍（含次元突變）

  • 棘龍

  • 金獅子

  • 人魚龍

  • 恐暴龍（含次元突變）

活動效果

  • 大型魔物的討伐報酬報加

討伐原野上的大型魔物時，基本報酬第1欄及第2欄的素材個數增加至2個

  • 古龍戰報酬增加

基本報酬第1欄至第4欄的素材個數增加至2個

  • 次元連結魔物的數量增加

  • 加成部分裝備

活動限定武器「花環裝飾」與「包裝禮物弓」

除上述內容外，2025年12月29日（一）9:00（當地時間）起將追加活動效果。

  • 接觸範圍1.5倍

  • 小型魔物及採集點的獲得素材數2倍

  • 古龍戰大肆出現

  • 在平時會發生大型連續狩獵和古龍戰的採集點，僅會出現古龍戰

  • 古龍戰報酬增加

保證獲得「閃耀的蛋」或「耀眼輝煌的蛋」

活動限定：次元突變魔物調查

在活動期間內，更容易發現次元突變魔物的魔物調查將會登場。

  • 不包含闖入魔物恐暴龍。

關於魔物調查

選擇魔物調查後，將更容易發現調查對象魔物。

24小時舉辦大型連續狩獵與古龍戰

活動期間限時延長大型連續狩獵及古龍戰的舉辦時間。

透過此活動，將有機會與平常因時差而難以配對的地區獵人，或生活習慣不同的獵人配對。

與全世界的獵人一起享受狩獵吧。

平常的舉辦時間：約上午6點15分至下午11點45分

活動期間內的舉辦時間：上午0點0分至晚上11點59分（24小時）

注意事項

請注意周遭安全，並遵循國家或地方政府等的法令與方針進行遊戲。

期間

2025年12月22日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）

強化所需的素材已減免！

在下列期間內，活動限定裝備「花環裝飾」與「包裝禮物弓」強化所需的素材將大幅削減，只需要消耗「冬日祭2025～2026雙劍強化券」與「冬日祭2025～2026弓強化券」就能強化至一定階級，不需要消耗ZENY與採集素材。

  • 期間結束後，將不需要「冬日祭2025～2026雙劍強化券」與「冬日祭2025～2026弓強化券」，但所需素材的種類與數量會增加。

  • 若要正常套用變更，必須重新啟動應用程式。

快趁此機會強化活動限定裝備吧！

期間

2025年12月22日（一）9:00～2026年1月8日（四）23:59（當地時間）

還預定販售及發布其他各種超值組合包、特別活動、期間限定任務與高級任務。

敬請期待！

其他注意事項

  • 任何已通關序章的人，將套用本活動實施內容。

  • 活動限定裝備可能於日後再次登場。

  • 若要強化活動限定裝備，除了指定的票券素材外，可能還需要魔物素材等其他素材。

  • 已通關序章的獵人，活動任務將自動發布至遊戲裡的特別任務頁籤（Special）。

  • 活動兌換所將開放至活動結束後的2026年1月11日（日）23:59（當地時間）為止。

  • 兌換素材在兌換期間結束後會自置物箱刪除。不要忘記在期間內兌換。

  • 次元突變魔物僅會在已於原野解放★8以上魔物時出現。

  • 原野的不穩定區域會在通關季前劇情後解放。

  • 季前劇情為序章結束後，通關至第13章「天空撕裂者」為止。

  • 特定期間內，爆鱗龍不會在不穩定區域的闖入出現。

2025年12月29日（一）9:00～2026年1月4日（日）23:59（當地時間）

  • 「不穩定區域」的出現機率不會上升。

  • 活動任務的有效期間請至遊戲內確認。在期間內完成任務並領取報酬吧。

  • 關於加成裝備的詳細內容，請參閱特定條件下的裝備性能變化。

  • 任務與報酬等內容有可能不經預告逕行變更。

  • 大型連續狩獵與古龍戰的舉辦時間請參閱FAQ。

  • 圖像為開發中畫面。

以上內容為廠商提供資料原文

