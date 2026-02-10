《魔獸世界》玩家發現隱形兔子？老玩家再次熱議「撐起艾澤拉斯」的幕後功臣

《魔獸世界》一名玩家在 Reddit 上分享，自己創了一隻新獸人盜賊角色時，突然發現船上有一隻「隱形兔子」，所以好奇的拍下來並且分享到了網路上。 這許多老玩家會心一笑，因為這其實是遊戲早期開發的技術秘辛，可以說整個遊戲都是靠著這些「隱形兔子」所撐起。

（圖源：魔獸世界）

由於《魔獸世界》營運時間非常長，早期的遊戲引擎技術與邏輯運算不像現代一樣發達，為了克服當時程式碼的限制，Blizzard（暴雪）的工程師們發揮了「土法煉鋼」的精神，利用大量玩家看不見的實體—也就是「隱形兔子」來輔助系統運算，確保遊戲世界的各項機制能順利運作。

廣告 廣告

在早期的魔獸引擎架構中，任務系統的判定邏輯主要是依賴「擊殺怪物數量」或「獲得道具」來觸發完成。然而，當遊戲設計出現如「護送」、「探索地點」或單純「與 NPC 對話」這種非戰鬥任務時，舊版的系統會很難去判定任務完成。為了解決這個問題，開發團隊會在玩家觸發特定事件的當下，於玩家身邊生成一隻隱形的兔子並由系統將其「殺掉」，藉由捕捉這個擊殺訊號，讓系統判定該階段的任務目標已經達成。

除了任務紀錄，這些兔子在早期的副本戰鬥設計中也同樣扮演了關鍵角色。當時的引擎技術無法執行不指定對象的範圍攻擊（AOE）技能，所以工程師想出的解決方案，就是在施法範圍內的每個格子上都放置一隻隱形兔子。當團隊副本的 Boss 釋放範圍法術時，實際上是將怒火指向這些無辜的兔子，進而順便延燒到站在同一個位置上的冒險者們，甚至官方自己也玩梗，某些 NPC 是知道這些兔子的存在。雖然隨著時代演進，現在大多數兔子早已被取代，改成其他觸發方式，但這些曾經默默撐起艾澤拉斯運作的兔子們，至今仍是老玩家津津樂道的趣聞之一。