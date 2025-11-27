《魔獸世界：至暗之夜》宣布2026年3月全球上線！完成房屋系統任務送旗下遊戲好禮

薩拉塔斯手下的吞噬之眾準備進攻在《魔獸世界：至暗之夜》中改頭換面的銀月城，全新的冒險旅程正呼喚著艾澤拉斯居民返回故鄉──這部跨資料片故事《世界之魂戰記》的第二部史詩級篇章，將於2026年3月3日（二）於全球同步推出！

暴雪娛樂宣布《魔獸世界：至暗之夜》將於2026年3月全球同步發布，開啟跨資料片故事《世界之魂戰記》的第二部史詩級篇章（來源：動視暴雪官方提供）

準備好迎接嶄新資料片，遊戲內的慶祝活動也將提前開張！備受期待的新遊戲功能「房屋系統」部分內容將在12月4日（四）的《地心之戰》11.2.7版本更新「末日警示」中登場，開放給所有預購《至暗之夜》的玩家搶先體驗；與此同時，暴雪娛樂旗下多款遊戲也將加入行列，共同歡慶《魔獸世界》的重大時刻。只要完成「房屋系統」的迎新任務，並在遊戲中取得「歡迎回家」成就，即可解鎖各種趣味獎勵，包括：

《爐石戰記》 爐與家卡背

《鬥陣特攻2》 薩拉塔斯辛梅塔造型、塗鴉和名片

《鬥陣特攻2》 黑暗之心玩家圖示

《暗黑破壞神：永生不朽》 辛多雷傳送門

《星海爭霸 II》部落與聯盟主題的操作面板造型

新遊戲功能「房屋系統」部分內容將在12月4日的《地心之戰》11.2.7版本更新「末日警示」中登場，開放給所有預購《至暗之夜》的玩家搶先體驗（來源：動視暴雪官方提供）

此外，為提升《魔獸世界》玩家付款的便利性，暴雪娛樂現已為台港澳地區的玩家導入自動訂閱服務。玩家可選擇多種遊戲時間訂閱方案，透過自動訂閱服務，除了能以與目前遊戲時間商品相同的價格繼續遊玩外，訂閱指定方案的玩家還能獲得全新「房屋系統」搶先體驗資格，或是坐騎和寵物等遊戲內獎勵。暴雪娛樂誠摯​邀請​玩家透過​自動​訂閱​服務，​以​更​便利​的​方式​體驗​《​魔​獸​世界》。

欲了解全新資料片《魔獸世界：至暗之夜》的遊戲內容，請參閱官方部落格；觀賞《至暗之夜》上市日期公布預告片，請至官方YouTube頻道；關於《魔獸世界》自動訂閱服務的詳細內容，請見官方部落格說明；更多新資料片資訊，請鎖定《魔獸世界》官方網站。

