《魔獸世界：至暗之夜》房屋系統開放搶先體驗！完成任務送數百件裝飾入門歡迎禮包

在這21年來，艾澤拉斯的勇士們化解了無數危機、擊退異世入侵，甚至前往死亡國度並安然歸來。他們為了世界之魂而戰，如今，即將在艾澤拉斯擁有獨屬自己的一席之地──全新遊戲功能「房屋系統」搶先體驗現已登場，凡是預購資料片《魔獸世界：至暗之夜》的玩家都能加入！

《魔獸世界》房屋系統搶先體驗現已登場！艾澤拉斯迎來個人專屬家園，凡是預購資料片《至暗之夜》的玩家都能加入（來源：動視暴雪官方提供）

玩家可以在《魔獸世界：地心之戰》11.2.7版本更新「末日警示」中遊玩房屋系統，初期將開放裝飾收藏、房間版面設定、公會社區建造等。此更新還會帶來許多內容，包括《至暗之夜》序章任務線和即將開放的限時活動，例如動盪的時間之道，還有玩家社群敲碗已久的鬥陣俱樂部回歸。

登入最新的版本更新並完成房屋系統的前導事件後，玩家即可收到入門歡迎禮包，運用數百件房屋裝飾物品打造盡顯創意與獨特風格的個人家園（來源：動視暴雪官方提供）

登入最新的版本更新後，玩家將接到任務並展開房屋系統的前導事件，包括在兩個陣營社區中取得第一個家，這也是玩家能為戰隊獲取的兩間房屋中的第一間（每個陣營社區各一間）。玩家隨即會收到入門歡迎禮包，內含數百件可用來裝飾房屋的物品。另外，有些裝飾物與當前和先前資料片的任務和成就綁定，只要完成特定任務或成就就能獲得相關裝飾，而且效力溯及既往。

在房屋系統的前導事件中，玩家可在部落、聯盟兩個陣營社區中取得第一個家，這也是玩家能為戰隊獲取的兩間房屋中的第一間（來源：動視暴雪官方提供）

隨著《魔獸世界》製作團隊持續在目前和懷舊內容中加入房屋系統獎勵，包括任務、陣營與聲望商人、地城、團隊副本、特殊活動和製作專業技能等，玩家未來將獲得更多物品。此外，房屋系統的社交功能也將在《魔獸世界：至暗之夜》於2026年3月3日（二）全球同步發行時正式上線，納入社區睦鄰活動。

除了可搶先體驗房屋系統外，《地心之戰》版本更新「末日警示」也帶來限時活動「動盪的時間之道」，玩家將能挑戰《​暗影​之​境》​的​六​個​全​新​地城（來源：動視暴雪官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文