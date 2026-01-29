《魔獸世界：至暗之夜》更新規劃公開：上市時間、賽季、副本與房屋系統整理

《魔獸世界》於 2026 年直播發表會中，正式揭露新資料片《至暗之夜》上市前後的完整更新規劃，包含新等級上限、團隊副本、地城、PvP、房屋系統長期進化，以及後續多個版本更新方向。《至暗之夜》預計於 2026 年 3 月 3 日推出，等級上限將提升至 90 級，並帶來四個全新或重製區域、八座新地城、十一個全新探究內容與一名新夥伴，同時加入狩獵系統與新的 PvP 體驗，包括史詩戰場「殺戮者高地」及其對應的戰爭模式區域，玩家也能在全新社交中心「亞肯提納」與系列傳奇角色互動。

（圖源：魔獸世界）

在資料片上市前，官方已啟動前夕事件「暮光晉升」，作為虛無勢力入侵世界的劇情前導，玩家可透過世界任務、稀有怪物與限時獎勵快速強化角色，同時取得塑形與房屋裝飾物品，其中的更新也包含新增噬滅惡魔獵人專精、虛無精靈惡魔獵人、塑形系統 2.0，以及讓 PvP 新手可與 AI 對戰學習的訓練場模式，作為進入正式對戰前的練習管道。

《至暗之夜》上市後，第一賽季將隨即展開，包含六名首領的團隊副本「虛無之尖」、四名世界首領、一座單首領團隊副本「夢境裂隙」，並開啟新的傳奇鑰石地城賽季、探究賽季與 PvP 賽季。後續還將推出兩名首領構成的團隊副本「進軍奎爾達納斯」，作為資料片初期劇情的收束，同時全面導入「故事模式」，讓不參與高強度團隊內容的玩家也能親自體驗關鍵劇情。

（圖源：魔獸世界）

房屋系統將隨《至暗之夜》正式全面上線，並被定位為長期成長型核心系統。官方確認今年內將開放寵物與坐騎進入家園，並加入複製、貼上、大量選取等進階編輯功能，解決大型自訂建築管理不便的問題。未來也會提供建築匯入與匯出機制，讓玩家能分享與共同創作，並持續調整裝飾數量上限與系統彈性，同時觀察「社區睦鄰活動」對整體遊戲生態的影響。

（圖源：魔獸世界）

在資料片後續版本規劃方面，12.0.5 更新將引入虛無勢力於世界各地擴散的新事件與獎勵，並加入以「捉迷藏」為主題的輕量型活動。12.0.7 則會推出另一座獨立單首領團隊副本，延續虛無攻勢的敘事，同時持續調整團隊副本推出節奏，不再固定一年兩次大型副本的模式。

首個大型版本更新 12.1 將新增一個具備滿級玩法的大型戶外任務區、一座新團隊副本、更新後的傳奇鑰石地城池，以及全面翻新的好友系統。接續的 12.1.5 更新，則會導入全新探究型內容「迷宮」，主打可一次完成或分段攻略的長流程探索體驗，並再追加一座承接主線劇情的小型團隊副本，同時推出一個全新的獨立活動。

（圖源：魔獸世界）

此外，《魔獸世界》經典版也同步公布後續計畫，《潘達利亞之謎》經典版將於近期推出「一觸即發」更新，並在今年內陸續開放「圍攻奧格瑪」團隊副本與「永恆之島」事件。《燃燒的遠征》經典版則將登上週年紀念伺服器，外域、卡拉贊與瑪瑟里頓等內容將分階段回歸，官方也預告經典版仍有尚未公開的新計畫正在準備中。

更多關於《魔獸世界》未來令人期待的情報，也會在 9 月舉辦的 BlizzCon 2026 中公開。