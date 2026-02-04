《魔界戰記》改做動作RPG！《凶亂魔界主義》日本一社長揭「9999等級、傷害破億」設計，亞洲目標同步發售

2026 台北電玩展在上週末盛大舉辦，這次其中的參展廠商雲豹娛樂邀請到日本一（Nippon Ichi Software）社長「猿橋健藏」帶著新作《凶亂魔界主義》來到現場，期間接受媒體訪問，談到本次的作品開發幕後、與雲豹娛樂合作的契機，以及目前 AI 開發遊戲的看法等。

日本一社長「猿橋健藏」（圖源：雲豹娛樂）

猿橋在談到新作《凶亂魔界主義》時表示，本作最大課題是在改為動作 RPG 後，仍要保留《魔界戰記》系列招牌的「深入鑽研」與「過度養成」樂趣，過去系列作在 SRPG 框架下，刻意讓玩家透過大量養成把數值推到「膨脹甚至崩壞」，用誇張成長打破模擬戰略遊戲的常識，這正是《魔界戰記》的魅力。如今轉向 ARPG，團隊希望把同樣的理念搬進動作玩法，讓玩家不必只靠高操作門檻換取爽快，而是能在數值爆炸的成就感中獲得另一種「打破常識」的痛快。

廣告 廣告

針對等級 9999、傷害動輒千萬上億等誇張數字設定，猿橋指出這是團隊的強項與核心特色之一，《魔界戰記》在 SRPG 已經證明了「極端數值」能帶來深度研究與成長回饋；這次改成 ARPG，就是想驗證同樣的要素放到不同類型後會產生什麼化學反應，因此選擇保留並強化相關設計，作為挑戰新遊戲性可能性的方向。

隨便打都破億的誇張數值（圖源：凶亂魔界主義）

談到未沿用《魔界戰記》名稱、改採新標題的原因，猿橋說明，團隊在命名時考量到類型從 SRPG 變成 ARPG，而不少玩家對 SRPG 仍有「很難、門檻高」的既定印象。既然這次希望更多玩家能更輕鬆地嘗試，就不想讓舊名先入為主地限制新受眾。雖然世界觀確實承襲《魔界戰記》，但團隊更希望新玩家能把《凶亂魔界主義》當作一款純粹的 ARPG 享受，而不是被系列標籤綁住期待與想像。

在亞洲發行與中文化策略上，猿橋透露與雲豹娛樂合作的契機，源自雲豹社長陳云云女士過去仍在 Sony 任職時，曾與他在《魔界戰記5》的在地化上合作，他對對方「想把日本遊戲帶給亞洲玩家」的熱忱印象深刻，因此在雲豹成立後便希望促成合作。未來日本一在亞洲地區也將持續與雲豹娛樂合作，目標以盡可能接近日本的節奏推出，理想狀態是日本同步發售；即使因開發時程無法完全同步，也會以縮短發售時差為努力方向。

對於 AI 在遊戲開發的應用，猿橋坦言創意產業確實存在排斥氛圍，但他認為使用 AI 不該被視為「偷懶」或只為省工，而是有機會幫助團隊提供更好的玩家體驗；前提是必須嚴肅看待法律與道德風險。與其迴避，業界更應該主動理解並思考如何妥善活用，才能面對未來。這也延伸到日本一過去未推出中文化的作品可能性，例如《流行神》因文字量龐大導致成本過高而遲未在地化，但若翻譯與製作流程能因技術革新而把成本壓在合理範圍內，他希望能讓更多玩家接觸到這些作品，相關方向仍會持續評估與挑戰。