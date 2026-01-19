《鳴潮》台北電玩展周邊曝光！打卡特典、舞台活動時間表一次看

由庫洛遊戲開發、NIJIGEN代理的開放世界動作遊戲《鳴潮》，已公開其參與「2026台北國際電玩展」的詳細活動內容。本次展會將於1月29日至2月1日在台北南港展覽館1館舉行，攤位編號為N603P。展區以遊戲中的「星炬學院」為主題，設計了一系列互動體驗與舞台活動。

（來源：NIJIGEN官方提供）

展區主軸：「星炬學院」入學體驗

《鳴潮》展區的核心設計為一套完整的「入學」流程，引導訪客逐步參與：

入學報到：於兌換區追蹤官方社群，可獲首枚集章。

入學合影：與現場Coser互動合影並打卡，可獲第二枚集章。

獎勵分發：集齊兩枚集章後，可兌換包含學生證、證件照與Q版透卡等內容的「入學禮包」，並有機會透過扭蛋獲得其他獎品。

此外，官方為感謝資深玩家，特別為聯覺等級達80級的玩家準備了專屬禮遇。符合資格的玩家可於每日上午09:00起至兌換區報到領取額外獎勵，每日限額150名。

舞台活動、拍貼機與限定周邊

展區舞台在展期間將安排多項活動，包括PV輪播、共鳴者互動遊戲、猜謎及競速挑戰賽等，並有特邀嘉賓與Coser登場。現場亦設有共鳴者主題的「星炬拍貼機」，供玩家付費拍攝紀念。

本次參展的另一亮點，是遊戲中千咲、琳奈、莫寧、愛彌斯四位高人氣角色，將換上為本次展會設計的專屬新造型。這些造型將衍生出一系列限定周邊商品，如壓克力立牌、吊飾、滑鼠墊等，於現場提供現貨購買與預購服務。

周邊購買簡要規則：

現貨購買：需至銷售區抽取號碼牌，按叫號進場選購。各區商品有限購數量，售完為止。

現場預購：僅限現場辦理，預購商品後需填寫配送資訊（限台灣本島）。各區商品同樣設有購買上限。

