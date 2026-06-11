《鳴潮》夢幻聯動超成功！玩家《邊緣行者》動畫...官方笑：我們面紙用完了
《鳴潮》與動畫《電馭叛客：邊緣行者》的夢幻聯動登場，超有誠意的劇情細節在玩家社群間掀起狂潮。眼見聯動大獲成功，動畫與遊戲《電馭叛客2077》的官方社群也順勢展開聯合推廣，邀請不論是想重溫感動的「老玩家」，還是首次接觸夜城魅力的「新漂泊者」，一起到 Netflix 體驗這部經典之作。
面對官方信心滿滿表示動畫會帶來龐大的情感衝擊，《鳴潮》官方小編也幽默回應：「我們面紙已經用完了…」並對《電馭叛客》團隊的精彩合作致謝。甚至有海外玩家起鬨，建議兩家官方應該聯名推出官方特製面紙，絕對可以大賣。
《電馭叛客2077》官方同樣加入推廣，希望大家也來玩遊戲本身，可以挖掘出更多以夜城為主的故事。結果被《邊緣行者》官方好奇詢問，遊戲是否會讓大家哭爆，得到的答案是：「會哭得像是個嬰兒」。
這次合作，《邊緣行者》編劇可以說是用心彌補了當年動畫結局留下的創傷，讓悲劇色彩有了一絲溫馨的救贖。許多沒看過動畫的《鳴潮》玩家，在通關遊戲聯動劇情後，也都表示要去補原作了。甚至有人開玩笑，說自己看完動畫的胃痛副作用，只能靠回到《電馭叛客2077》遊戲裡用各種武器暴揍反派「亞當」來發洩。
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