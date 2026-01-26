《鳴潮》韓國活動插曲！粉絲與人氣吉祥物「大傻椿」比腕力遭折斷手臂
庫洛遊戲（Kuro Games）旗下開放世界動作遊戲《鳴潮》最近在韓國舉辦「鳴潮校園週」的線下活動，吸引許多漂泊者（玩家）前往朝聖。然而活動中卻發生了一起讓人震驚的意外插曲，一名男性粉絲在舞台活動環節中，與深受玩家喜愛的吉祥物「大傻椿」（大頭椿）進行比腕力對決，結果發生手臂當場折斷的事故。
據韓國社群與 Reddit 消息指出，該名受傷粉絲是一名擁有 5 年健身經驗的壯碩男性。他自告奮勇上台挑戰穿著角色「椿」布偶裝的工作人員。本以為這是一場輕鬆的娛樂的比腕力互動，卻在比賽時，挑戰者的手臂突然發出骨頭斷裂的聲響，大到所有人都能清楚聽見，扮演「大傻椿」的工作人員當下驚慌失措，其他工作人員則是第一時間快速衝上前處理，並且暫停了活動。
該名受傷粉絲在社群上分享了手臂固定的照片報平安，並公開致歉。他並沒有責怪主辦方，強調是他自己太興奮，在沒有進行任何熱身運動的情況下就上場。並提到後續送醫後，確認不是脫臼而是骨折，且活動主辦方承擔所有治療費用，也有叫救護車送他前往急診室。
而這次事件的主角「大傻椿」在《鳴潮》社群中相當知名，主要原因是那套布偶裝的大頭模樣，加上裡面表演者呆萌又魔性的肢體動作在玩家間爆紅，經常會有各種被稱為「精神污染」的搞笑影片。這次卻因為弄斷別人的手臂，在社群中出現「戰鬥力過強」的討論。
其他人也在看
《明日方舟：終末地》迷因梗「菲比拉電線」到底是什麼？根本非遊戲內角色 本人來自《鳴潮》
鷹角網路的《明日方舟：終末地》在 1 月 22 日正式上市，沒想到在社群迅速出現「菲比拉電線」迷因，但事實上，菲比根本就不是來自《明日方舟：終末地》的角色，而是庫洛遊戲《鳴潮》旗下人物，這個引起玩家熱議的這個事件到底怎麼來的？本篇整理快速帶你瞭解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Ubisoft員工不滿公司決策，被爆內部聊天狂罵Guillemot兄弟
Ubisoft 不久前宣布公司內部重組，取消多款開發中項目和關閉工作室，被報導有超過 3,600 人被解僱，公司股價更是一口氣跌回 20 多年前的價格。 許多現職與被解雇的員工甚至是看公開新聞才得知這些壞消息，因此在內部引發了強烈的反彈情緒，被爆出員工直接通過內部聊天軟體大罵公司擁有者 Guillemot 兄弟。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9則留言
Alex Honnold攀登台北101後，7款攀登遊戲推薦給想體驗的玩家
Alex Honnold 在 1 月 25 日完成攀登台北 101 的挑戰，讓「攀登」這項極限運動再次受到關注，也勾起不少人想親身體驗的衝動。如果你對高風險的真實攀登感到卻步，其實也能從攀登主題遊戲入手，在安全的情況下感受手汗直流的挑戰感。從即將推出、強調真實攀爬體驗的《Cairn》，到難度極高、考驗操作精準度的《A Difficult Game About Climbing》，以及能與好友一同挑戰高峰的《PEAK》，無論你是受到近期攀登事件啟發，還是單純享受克服困境的成就感，都可以參考以下編輯整理的 7 款值得體驗的攀登遊戲推薦。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold徒手攀登台北101掀熱議，攀登遊戲《孤山獨影》有Free Solo模式可挑戰
美國極限自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨天 1 月 25 日在沒有繩索、沒有安全裝備的情況下徒手攀爬台北 101 大樓外牆，全程無保護直攀至 508 公尺高點，耗時約91分鐘成功完成挑戰，這一壯舉次將自由攀登推向全球討論焦點，而不少人可能看完他挑戰後，也手癢想要體驗這種「攀登」的刺激感，那不妨試試看即將上市的新作《孤山獨影》（Cairn）！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
網熱議「說好明天見卻再也沒上線的好友」！老玩家淚憶那些無疾而終的遊戲情誼
相信許多人小時候，在網路遊戲的世界裡，多少都有一位曾經並肩作戰，卻突然在某天消失在好友名單灰暗角落的夥伴。最近在社群 X（推特）上，一位網友的發文觸動了無數玩家的心弦，引起共鳴熱一起那些「說好明天見卻從此再也沒上線的好友」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
快訊／擋國防特別條例換北京論壇？國民黨怒喊告：報導悖離事實捍衛清白
針對《自由時報》今以「獨家」名義報導，指稱中國國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇，甚至影射國民黨配合中共、危害台灣安全等不實內容。國民黨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 5則留言
蘋果新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必看）
蘋果確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代蘋果基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指蘋果或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機器人式體驗。Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》延期到2026年內！但仍參加台北電玩展提供試玩
光榮特庫摩（KOEI TECMO）《真三國無雙2》HD 重製版《真三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》（歐美對應的名稱是 3 代），原先預定於 2026 年 3 月 19 日上市，然而官方不久前公告，將發售日期延後改為「2026 年內」，玩家需要再多等待一段時間。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「忠於史實」的武士！惡搞神作《彌助模擬器》到2026年還有更新內容
去年和《刺客教條：暗影者》同日發售的的惡搞遊戲《彌助模擬器》（Yasuke Simulator），因為大量玩梗獲得壓倒性好評，被認為比 Ubisoft 開發的遊戲還好玩。而最近官方居然推出了「2026 年更新」，公開影片還別出心裁的以發表會的形式呈現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 近日再開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 長駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《七龍珠》40週年新企劃：動畫《比魯斯篇》、新遊戲《AGE1000》由鳥山明參與設計
為了慶祝經典漫畫《七龍珠》連載 40 週年，官方於近日的「七龍珠元氣玉祭」（ドラゴンボールゲンキダマツリ）活動中，公開了動畫、遊戲等多項企劃。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
Coser靠二創大賺？Enako出面澄清並重申收入來源
日本知名 Coser「Enako」（えなこ）曾於 2023 年在節目中透露自己的年收入約為 1 億日圓，相關內容近期再度被網友提起並引發討論。有網友表示，在得知 Enako 年收高達 1 億日圓後，不禁想到動畫產業基層人員領著低薪製作作品，卻讓同人社團或 Coser 透過二次創作獲得可觀收入，認為這樣的產業結構令人感到不是滋味。對此 Enako 也直接引用該則貼文進行回應。udn遊戲角落 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air
近期華強北終於成功為 iPhone Air 加入卡槽改成支援實體 SIM，將不可能變成可能。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
遺產稅擬大修法！生前2年贈與也要課稅 拋棄繼承照樣得繳
財政部日前預告修法，針對《遺產及…民報 ・ 16 小時前 ・ 8則留言
《人中之龍 極 3》體驗版「大多負評」，玩家強烈要求刪除香川照之
SEGA 旗下知名動作遊戲《人中之龍》系列，最近《人中之龍3》即將在 2 月 12 日推出重製版《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》。但沒想到的是，搶先公開的體驗版卻在 Steam 上獲得「大多負評」的評價。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
《咒術迴戰》動畫最新集評價兩極！歐美高分護航，反酸日本：能忍《出租女友》五季的人沒資格說話
動畫《咒術迴戰》第三季第四集播出後，居然在社群上獲得兩極化的評價，尤其是日本和歐美等海外粉絲的分數完全不同，而原因居然和「打戲」vs「文戲」的偏好有關。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1則留言