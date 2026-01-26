《鳴潮》韓國活動插曲！粉絲與人氣吉祥物「大傻椿」比腕力遭折斷手臂

庫洛遊戲（Kuro Games）旗下開放世界動作遊戲《鳴潮》最近在韓國舉辦「鳴潮校園週」的線下活動，吸引許多漂泊者（玩家）前往朝聖。然而活動中卻發生了一起讓人震驚的意外插曲，一名男性粉絲在舞台活動環節中，與深受玩家喜愛的吉祥物「大傻椿」（大頭椿）進行比腕力對決，結果發生手臂當場折斷的事故。

吉祥物大傻椿在社群間人氣非常高。（圖源：X@WW_KR_Official）

據韓國社群與 Reddit 消息指出，該名受傷粉絲是一名擁有 5 年健身經驗的壯碩男性。他自告奮勇上台挑戰穿著角色「椿」布偶裝的工作人員。本以為這是一場輕鬆的娛樂的比腕力互動，卻在比賽時，挑戰者的手臂突然發出骨頭斷裂的聲響，大到所有人都能清楚聽見，扮演「大傻椿」的工作人員當下驚慌失措，其他工作人員則是第一時間快速衝上前處理，並且暫停了活動。

該名受傷粉絲在社群上分享了手臂固定的照片報平安，並公開致歉。他並沒有責怪主辦方，強調是他自己太興奮，在沒有進行任何熱身運動的情況下就上場。並提到後續送醫後，確認不是脫臼而是骨折，且活動主辦方承擔所有治療費用，也有叫救護車送他前往急診室。

而這次事件的主角「大傻椿」在《鳴潮》社群中相當知名，主要原因是那套布偶裝的大頭模樣，加上裡面表演者呆萌又魔性的肢體動作在玩家間爆紅，經常會有各種被稱為「精神污染」的搞笑影片。這次卻因為弄斷別人的手臂，在社群中出現「戰鬥力過強」的討論。