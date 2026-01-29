《鳴潮》2026電玩展贈品爆瑕疵！角色英文名全都錯、動線混亂引抱怨
2026 台北國際電玩展今日（29）開幕，其中開放世界動作遊戲《鳴潮》攤位吸引大批玩家為了周邊排隊。然而周邊贈品製作上卻出現品質爭議。官方這次為千咲、琳奈、莫寧與愛彌斯 4 位人氣角色送出的展場限定造型贈品拍立得卡，發生英文名稱全弄錯的嚴重失誤。
根據 PTT 網友分享，千咲被誤標為 Lynae（琳奈）、琳奈被標成 Aemeath（愛彌斯）、愛彌斯變成 Mornye（莫寧），而莫寧則被寫成 Chisa（千咲），4 位角色的名字全都打亂，沒有一個是正確的，讓滿懷期待收藏的玩家相當傻眼。
除了贈品印刷出包，現場的營運管理與動線規劃也受到許多現場玩家詬病。陸續在社群平台上抱怨動線比起其他攤位還要混亂、擁擠，並且最主要的周邊備貨量嚴重不足，導致現貨與預購單迅速就被搶空。原本玩家預期能順利進行的預購流程，但現場竟要求抽取號碼牌且消化速度非常的慢，讓許多甚至從清晨就趕來的玩家只能空手而歸。此外，官方宣傳的前 150 名入場贈送「椿髮箍」活動，相較於現場人潮，整個名額顯得杯水車薪，被批評沒有徹夜排隊根本拿不到。
許多玩家更是抱怨應該要換一間用心的代理商，畢竟名字搞錯 1 人就算了，卻沒想到是全部人的名字都是錯的。當然，即便後勤與品管出現重大瑕疵，但現場唯一的正面評價集中在舞台活動與 Coser 的表現上，多數玩家認同 Coser 的還原度與舞台品質依舊很棒，至少沒讓粉絲失望。
而針對周邊贈品印刷錯誤，代理商官方目前也已經啟動補救方案，公告如下：
目前，我們已在發現問題後第一時間緊急趕製正確版本，並針對受影響的漂泊者採取以下措施：
凡持有今日「錯誤版本拍立得卡」 或今日發放之「拍立得卡兌換憑證」 的漂泊者，可挑選
方案 A：展會現場領取 (1/30 - 2/1) 正確版本贈品將於明早（1/30）抵達現場，請於後續展期間持原錯誤拍立得卡或憑證至《鳴潮》展位的兌換區服務台，即可直接更換。
方案 B：郵寄更換（針對展期間無法再次到場者）若您本次展期間無法親自回到現場，請填寫下方登記表單，我們將由專員聯繫後續兌換事宜，郵寄成本將由我方全額負擔。
登記表單： https://forms.gle/ty8TKSeUNf7qD8UC8
從明日（1/30）起，現場活動將全數發放正確版本的贈品。對於本次因生產流程控管不周造成的困擾，再次向各位漂泊者致歉。感謝大家的包容與監督，我們會以此為誡，嚴格落實品質控管。
