《麻辣鮮師》王俐人傳離婚小7歲尪 親自曝婚姻現況「有離會說」

以《麻辣鮮師》走紅的藝人王俐人，7日被爆出與小7歲的演員老公林琮軒離婚，私下和朋友吐露「分了比較輕鬆」。不過稍早她回應媒體，苦笑強調自己沒有離婚，前幾天才上通告暢聊夫妻話題。

王俐人跟林琮軒2021年結婚。（圖／資料照，凱瑟琳婚紗提供）

王俐人2021年與當時交往一年多的林琮軒登記結婚，兩人在朋友的聚會上相識，因疫情關係，男方從中國大陸飛回台灣，在王俐人開的私廚重逢，進而開展戀曲。

夫妻倆結婚結的倉促，在登記前兩周的家庭聚會上，王俐人才剛和家人提及想婚的念頭，登記當天早上9點還在上網查要怎麼買結婚書約，被她認為是自己做過最衝動的事。甚至連求婚都很不浪漫，林琮軒不知道哪來的靈光一閃，突然在「廁所」拿出「自製」的戒指求婚，讓她哭笑不得。

對於被傳出婚姻觸礁，據《TVBS新聞網》報導，王俐人有些無奈，近來新聞不斷、又被傳離婚，「有離時我一定會跟你們說啦！」笑虧自己的人生很無聊，謝謝大家還願意關心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導