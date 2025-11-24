《黑暗榮耀》林智妍曾甩肉8公斤！「低糖低脂」菜單大公開，自製「排毒果汁」養出發光肌
從2014年《人間中毒》的清純魅惑，到2022年《黑暗榮耀》中讓人恨得牙癢癢的惡女朴涎鎮，林智妍（林知衍）用精湛的演技征服了無數觀眾。近期，她更憑藉《玉氏夫人傳》與《不幸的幸會》等熱播劇，再次證明了自己身為一線女演員的實力與號召力。除了演技，林智妍那數十年如一日的纖細身材與零死角美貌，也是粉絲們津津樂道的話題。其實，她曾透露自己是標準的「易水腫體質」，更曾靠著飲食控制成功減去8公斤！究竟女神是如何在忙碌的行程中，時刻保持最佳狀態？這份「消腫瘦身」秘笈一定要收藏！
林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：拒絕重口味與刺激性食物
身為演員，最怕的就是上鏡臉腫一圈！林智妍坦言自己是非常容易水腫的體質，因此在飲食上必須「極致忌口」。她的日常菜單中，絕對看不到太鹹、太辣等重口味料理，對於油炸物和精緻甜食更是敬而遠之。她堅持以清淡飲食為主，從源頭減少鈉含量攝取，才能讓身體與臉部隨時保持清爽、緊緻的狀態。
林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：體內環保神隊友自製「排毒蔬果汁」
為了維持肌膚透亮與身體代謝，林智妍非常重視「排毒」。她會親自製作排毒果汁，配方非常健康：將煮熟的高麗菜、紅蘿蔔、花椰菜，搭配番茄、蘋果和香蕉一起打成果汁。這杯充滿膳食纖維與維生素的蔬果汁，不僅能幫助腸胃消化、解決宿便問題，更是她增進新陳代謝、養出好氣色的秘密武器。
林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：「低糖 + 低脂」原則，連「炒年糕」都要吃低卡版
林智妍的飲食核心遵循「低糖 + 低脂」原則。她偏好攝取大量的原型蔬果，並適度補充優質蛋白質。在拍戲期間為了嚴格控制身材，她的主食多以雞蛋、豆腐為主，刻意減少澱粉攝取。 即使偶爾嘴饞想喝可樂，她也會選擇零卡版本；想吃韓國國民美食「炒年糕」時，更會親自下廚製作低熱量版本，例如用蒟蒻代替年糕、調整醬料比例，在滿足口腹之慾的同時，絕不讓身材走樣。
林智妍的「消腫瘦身」4大鐵律：狠甩8公斤靠晚餐前的「番茄減肥法」
林智妍曾透露自己透過飲食控制成功瘦下8公斤，其中的關鍵技巧就是「番茄減肥法」。她會在晚餐前先吃一顆大番茄，番茄富含水分與纖維，能瞬間增加飽足感，有效減少後續晚餐的進食量，避免攝取過多熱量。 至於零食？女神的選擇當然也很健康。當渴望咀嚼感時，她會選擇堅果或無糖優格麥片，堅決不碰高熱量的餅乾糖果。這份驚人的自律，正是她能長年維持「名品身材」的關鍵。
