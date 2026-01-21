《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」

《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。

讓大家驚訝的是，他居然戴著假髮出現，把安成宰小嚇一跳，其中卻飽含著崔康祿令人始料未及的幽默感。

得獎後「戴假髮」別有用意

第二季冠軍決賽中，低調的「白湯匙」崔康祿逆襲奪冠，那一句「連90秒也不曾花費在為自己做料理上面」，不知牽動多少觀眾的心，也讓他的人氣直線上升。

而他「帽不離身」的形象更猶如註冊商標般，讓大家相當習慣這個造型，但沒想到當他出現在安成宰的節目時，竟是以一頭「假髮」現身，讓安成宰不禁吐槽道：「髮型變了好多啊，變得太帥了。」

此刻崔康祿竟一改木訥形象，將頭髮撥到耳後賣弄一番說：「不是已經過了很久了嗎？」原來這是他的獨特哲學，「我想用髮型來表達《黑白大廚2》之後時間的流逝，畢竟這是半年前拍攝的，比起用語言說明，我想更直觀地展示給大家看。」

當被問及奪冠畫面公開後的感想時，崔康祿表示：「拍了這種料理生存戰節目後，每次都要等到節目完全結束，才能回歸正常生活。簡而言之，雖然沉醉於奪冠喜悅的那段時間是存在的，但為了擺脫那種狀態，我也做了很多其他事情，但終究仍得等到節目全部播出完畢，才能回到真實的生活狀態。」

有看過料理綜藝《拜託了冰箱》的觀眾應該知道，崔康祿曾在節目中坦承，打從2014年就開始掉髮，甚至還有了「禿鷹」的綽號，儘管他曾就脫髮問題諮詢專家，似乎效果不彰，因此經常戴帽子遮掩自己稀疏的頭髮，只不過這回居然戴假髮示人，的確令人發噱。

崔康祿也曾有一頭飄逸秀髮。（翻攝roi_choi IG）

只在《黑白大廚》第一季輸過

與其他廚師相比，崔康祿參加料理生存節目的頻率相當高，因此安成宰開玩笑說他可能上癮了，似乎很享受競賽的那種緊張感覺，甚至認為他會繼續參加比賽下去。

崔康祿認同這種講法，並引用漫畫《刀劍神域》做比喻：「主角戴著虛擬實境眼鏡進入遊戲世界，有些人即便回到現實也忘不了那個世界，想再次進入，我也一樣，如果說不懷念只有在生存戰中才能感受到的世界觀，那是假話，若有機會，我或許還會戴上那副虛擬實境眼鏡吧。」

崔康祿也在節目中透露，自己參加過大大小小比賽從來沒輸過，其中最為人所知的，當然就是榮登韓版《廚神當道2》冠軍，因此當《黑白大廚》第一季的他，在節目第8集被淘汰後，崔康祿簡直像天塌下來一般，覺得自己是失敗者、沒有未來了，難怪他當時會難過到不跟外界接觸、閉關許久。

因此當《黑白大廚》第二季又來邀約崔康祿參賽時，他一開始是排斥拒絕的，幸虧製作單位很有耐心，希望他改變想法，說巧不巧，就在考慮期間，崔康祿突然看到第一季的「無限豆腐地獄」片段，讓他覺得「有為者亦若是」，當廚師就該挑戰這種讓自己心跳加速的比賽，於是才答應加入第二季。

即便壓力非常大，崔康祿這次只想著「我會盡我所能，至於結果如何就聽天由命了」，幸虧他一路挑戰到「無限料理天堂」和「紅蘿蔔料理地獄」單元，不僅完成心願也勇奪冠軍。

崔康祿奪冠後現身與安成宰對談。（翻攝安成宰YouTube）

大讚「料理怪物」非常有禮貌

儘管有不少餐廳邀請崔康祿當主廚，他以前也跟朋友一起開過餐廳，但對他而言總是不盡人意，因此崔康祿透露自己目前的心願是，開一家小小的韓式餐酒館，就心滿意足了。

這的確很有崔康祿的風格，倒是冠軍賽跟他對打的「料理怪物」李河成，目前正在美國紐約籌備新餐廳，崔康祿表示自己一直都與「料理怪物」保持聯繫，並盛讚對方人很好。

崔康祿說：「我在比賽時只專注於自己的菜，根本沒空去管什麼黑湯匙白湯匙，也分不清哪道菜是誰做的，所以我之前也不知道『料理怪物』是誰？直到決賽我們碰頭才有機會說到話。」

後來「料理怪物」儘管輸了，卻對崔康祿說：「我從這次機會中學到了很多，我想吃你做的飯，有空給我做點吃的吧。」崔康祿因此一直強調，他與「料理怪物」雖然素不相識，但對方對他非常友善，也非常有禮貌。

可見節目中的激烈對壘氣氛，並沒有影響到廚師們的友誼。事實上，即使是這種競賽節目也是有「人設劇本」的，《黑白大廚》第一季的「料理狂人」受訪便坦承，面試時直接問節目組「壞人有人了嗎」？他可以擔當壞人角色。

「拿坡里美味黑手黨」也希望自己有人設，於是節目組要他裝作很拽的樣子，還在剪輯時把他對愛德華李講的好話都剪掉了。

崔康祿和「料理怪物」至今都有聯絡。（翻攝Netflix）

「口吃」崔康祿再現金句

眾所周知，崔康祿有一點口吃問題，因此常常一句話講到最後會結巴或含糊不清，這在他以前參加韓版《廚神當道2》尤為明顯，當時他結結巴巴解釋菜餚拖延到拍攝，令評審們都十分惱火，節目甚至因此中斷過。

連他參加《拜託了冰箱》，這種需要在15分鐘內快速烹飪的節目，也跟著表現不佳，因為他大部分時間都花在解釋準備的食材上，讓其他廚師哭笑不得。

但妙的是，他大部分口吃都發生在描述自己菜餚的時候，而且往往集中在最關鍵的詞語上，可是在非烹飪場合他卻很少口吃，能流利地說話，這表明他並非真的口吃，而是在尋找最準確詞語表達自己想法時，出現卡頓。

不過崔康祿在《黑白大廚》兩季節目中的發言，卻大有進步，雖然節奏比較慢，但卻像是一位口才極佳的演說家，尤其最後決賽感動人心的一番話，叫許多觀眾都潸然淚下。

評審安成宰也是滿腹疑惑問了這件事，崔康祿說其實連他媽媽都問過他：「你是故意的嗎？」於是他在節目中澄清，口吃並非天生，也不是刻意為之。

然而崔康祿倒是說了一句意味深長的話：「現在的人往往只憑一句話就評判別人，可我們卻生活在一個不給我們思考時間的時代，所以我需要時間思考。」

崔康祿話少但總能出口成金句。（翻攝Netflix、roi_choi IG）

第三季評審成討論焦點

Netflix日前宣布《黑白大廚》第三季賽制將迎來重大調整，從個人戰升級為「4人團隊餐廳」對抗模式，要求選手以同一家餐廳的4位現職廚師組隊參賽，引發全球觀眾熱議。

也就是說，第三季是要為自家餐廳的整體榮譽而戰，並非個人廚藝，倘若餐廳名稱相同、只是位於不同的分店，也可以組隊參賽。但，臨時組隊或跨餐廳組合，則不符合資格。

目前節目組已經開始接受報名，條件如下：需提交兩段視頻，一段是團隊協作烹飪過程（含全員入鏡），另一段是餐廳及成員介紹影片。然而除了賽制改變之外，第三季的評審人選也是焦點中的焦點。

尤其是評審白種元，雖然因為自己公司的食安問題，第二季的鏡頭少了很多，但大家有所不知的是，《黑白大廚》系列一開始的創始人就是白種元，連100位廚師是否有比賽水平也經過他的評判，即使是最新第三季的企劃，也由白種元手把手指導，難怪製作人金學民會說：「如果沒有白種元，這檔節目根本不可能開播。」

至於另一位評審安成宰則因為開了新餐廳，很可能沒時間參與。所以到底《黑白大廚3》的評審，還會不會是白種元、安成宰呢？只能說一切仍在未定之天，恐怕等到第三季正式開拍，才能知曉評審換人沒？

第三季評審還是白種元、安成宰嗎？（翻攝Netflix）

