《黑白大廚2》冠軍是誰？「最不像白湯匙」對決「最不像黑湯匙」結局超反轉

《黑白大廚2》冠軍出爐。（翻攝Netflix）

《黑白大廚2》的冠軍出爐了，卻看得許多觀眾眼濕濕，因為最後決戰主題「為自己做的料理」，不再讓兩位對戰廚師刻意炫技，而是引出他們的人生故事，當美食與故事結合，真的只有邊看邊哭的份。

最終出線的冠軍也告訴全世界，就算只是做一道簡簡單單的菜，真誠依舊是最大必殺技，當真摯到無懈可擊時，即便是超嚴苛的評審安成宰，都只能臣服其下。

以下有雷…………

如韓劇般大快人心的《黑白大廚2》

當第二季最受歡迎又最懂危機處理的「白湯匙」孫鍾元，以及「紅蘿蔔地獄賽」最資深主廚侯德竹，都敗在睥睨一切的「料理怪物」手下出局時，有非常多觀眾為兩人抱不平。

但當看到最後一集，冠軍沒有按照劇本、給大家預想中的「料理怪物」，反而是由一直默默出力、躲在角落的「燉煮狂魔」崔康祿奪得時，某種情感上「公道自在人心」的感覺，簡直讓《黑白大廚2》變成像韓劇般大快人心。

決賽主題是讓兩位對戰選手崔康祿和「料理怪物」，做一道「為自己做的料理」，在場所有廚師都說這個主題很難，因為他們大半輩子都在為別人做料理，很少會為自己做料理。

而且兩位主廚完成料理後，還得跟評審們坐在一起，一邊試吃一邊講述這道料理背後的故事，非常令人動容。

崔康祿對廚師生涯的最深情告白

眾所周知，崔康祿是《黑白大廚》第一季敗下陣的「白湯匙」，當時他還自責到閉關好幾個月不見人，讓媒體發出尋人啟事，結果第二季他又來挑戰了。

而憑藉「燉煮狂魔」名號出名的他，也的確靠燉煮一路過關斬將，但在決賽「為自己做一道菜」時，他終於坦白說：「我一直被稱作『燉煮先生』、『燉煮狂魔』，但其實我並不擅長做燉煮料理，只是為了符合這種人設，因此做了很多研究，付出很多努力。」

「然而我也因為『假裝』擅長，耗費了一部分人生，所以起碼在這道菜上，我不想再做燉煮了。」於是崔康祿僅用一道飽含自我剖析的「芝麻豆腐湯」，在最後深深打動兩位評審。

他說：「我一直對自己很嚴格，連90秒都不曾花在為自己做料理上面，頂多只為自己煮過泡麵，現在花90分鐘給自己做一道菜，還是頭一次。」這聽在二樓許多觀戰的廚師耳裡，都心有戚戚焉，因為他們一生都為讓別人覺得好吃而努力，卻從未費心好好做一頓自己想吃的東西。

於是崔康祿不再做那種有童年回憶的菜，或者有家鄉味道的菜，而是要做一道從來沒有做出過、為自己而煮的料理，而這道「芝麻豆腐湯」，則是他詮釋真實自我、撕掉「燉煮狂魔」標籤、象徵新生的一道菜肴。

崔康祿。（翻攝Netflix）

跟崔康祿一樣的那塊芝麻豆腐

極度I人的崔康祿，其實非常兢兢業業闖過第二季的每一關，深怕第一季害怕退縮猶豫的遺憾再次發生，這次他只為了度過一生無悔的比賽。

當別的主廚在180分鐘內煮出二道以上的料理、搶奪觀眾視線時，崔康祿卻只是謙卑、耐心、誠實地，做出一道自己真心覺得最好吃的料理。

而決賽那碗從來沒人吃過的「芝麻豆腐湯」，同樣是他親手揉製豆腐一步步做上來，猶如崔康祿這個人，簡單又不引人注意，卻留有深深的底蘊。一開始他只是因為漫畫愛上做料理，接著一路摸索直到年過三十，才得以進入日本料理專門學校。

儘管中途他誤打誤撞參加韓版《廚神當道2》並奪冠，卻沒有自滿，可以為了寫書專門上山閉關，然後勇敢挑戰《黑白大廚》付諸行動，且無懼於再次挑戰《黑白大廚2》。

奪冠前，崔康祿不是說「我想贏」，而是「希望我贏」，奪冠時，崔康祿那一句「我和所有主廚一樣，一生都在廚房做著重複的事情，沒有什麼特別，我只是比別人幸運一點。」

就像是東亞小孩已經做到了頂尖，仍然要求自己得繼續努力的感覺，難怪許多觀眾看了會感同身受哭出來，如此的真誠加上卓越料理能力，似乎就是崔康祿主廚感動兩位評審，成為最後冠軍的原因。

猶如第二季大反派的「料理怪物」

說「料理怪物」李河成是本季最大看點之一也不為過，儘管有實力卻一直高高在上，不斷反反覆覆說「我很厲害、我有信心一定會贏」，導致很沒有觀眾緣，因此他就像第二季大反派般，成為每一關的焦點。

黑白湯匙混合戰時，「料理怪物」問有沒有人想跟他組隊，有人舉手他卻忽略，直到超強的「白湯匙」孫鍾元舉手，他才開心答應組隊，叫網友不爽表示：「你心裡有想組隊的人了，為什麼不直接邀請給別人難堪？」

而且當比賽途中「料理怪物」發生失誤時，竟還是靠孫鍾元的臨危不亂才解決問題，跟他口頭上的信心滿滿，形成對比。

「All or Nothing」黑白湯匙團隊分兩邊對戰、三戰兩勝時，第一輪他選擇先觀戰，讓其他黑湯匙比賽，卻不停在二樓居高臨下批評其他黑湯匙們，料理得如何如何不合理。

但當第二輪他當隊長時卻又無法挽救敗局，等到第三輪他推別人當隊長，竟又一直吵對方不給他清晰指令，讓旁觀者相當無言。

「料理怪物」李河成。（翻攝Netflix）

解構「血腸湯」功敗垂成

此外，「料理怪物」一方面說要做出很厲害的料理，另一方面卻不停猜測評審喜歡什麼，搞得觀眾根本看不出他的拿手料理風格是什麼。

難怪即使在決戰中，他重新解構了「血腸湯」，並附上小時候跟父親去澡堂後，都會吃一碗血腸湯的溫馨童年回憶，也感動不了評審。

而且這次「料理怪物」在算計評審安成宰的喜好時，似乎失算了，他大概沒注意到第二季第一個被淘汰的廚師，就是韓國最擅長解構食材的「分子料理」大廚。

因此當安成宰一邊吃血腸湯一邊說：「雖然我心裡想著這是血腸湯，但又明顯是經過精緻解構、看起來不像血腸湯的料理。」感覺話中有話，也充份說明安成宰不太喜歡這種料理，終於讓「料理怪物」看人出菜的方式，在最後功敗垂成。

如果說冠軍崔康祿是極度I人、追求自我滿足的話，那「料理怪物」則是為了成為別人眼中更優秀的廚師，在第二季比賽中最緊繃最捲的人，促使決賽陣容給人一種、「最不像白湯匙」的崔康祿VS.「最不像黑湯匙」的料理怪物。

但這大概也是《黑白大廚2》冠軍賽，最好看的地方了，相信許多觀眾會因此更期待第三季的到來，不知道節目組還會找到哪些很不一樣的大廚？

