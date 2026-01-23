《黑白大廚2》孫鍾元時尚大片翻車！深V露肌被嫌油膩網嚇到「撞臉羅時豐」

以Netflix《黑白大獄2》圈粉無數的米其林主廚孫鍾元，憑藉靦腆笑容、知性氣質與媲美模特兒的高挑身材，成為近期時尚圈最熱門的寵兒。然而，他近日受邀拍攝韓國時尚雜誌《ARENA》3月號封面，大膽嘗試「酷壞雅痞風」，沒想到成果出爐卻讓大批網友崩潰，紛紛驚呼：「這不是我認識的孫主廚！」

在曝光的系列照中，孫鍾元一改過往專業白袍或氣質私服形象，挑戰多款極具視覺衝擊的造型，像是大解鈕扣，襯衫開深V直逼胸肌，展現平時健身有成的線條。還有單穿皮衣，內裡全空露出結實腹肌。髮型上嘗試濕髮雅痞，刻意營造的濕濡髮絲與迷離眼神，試圖營造壞男人的性感魅力。

儘管孫鍾元展現了名模等級的好身材，但這種刻意賣弄性感的「油膩感」卻讓不少粉絲直呼受不了。台灣網友看到照片後更是反應熱烈，紛紛歪樓：「我第一眼真的以為是羅時豐（大牛哥）」、「他是氣質型帥哥，不適合這種油膩耍帥」、「這髮型是得罪造型師了嗎？笑到肚子痛」。

雖然「油膩感」引發熱議，但仍有支持者為他緩頰，認為孫鍾元作為非職業模特兒，能有勇氣挑戰自我並展現平時健身的成果，精神可嘉。尤其那雙大長腿與緊緻的腹肌，確實證明了他是「被廚師耽誤的模特兒」。

