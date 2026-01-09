《黑白大廚2》進入終極對決！玄彬《韓國製造》帥出新高度！宋威龍《驕陽似我》深情霸總成2026最甜美的愛情絮語｜追劇報報
《黑白大廚2》陪伴大家有一個色香味俱全的2026開場，如今進入終極對決！玄彬帥出新高度的《韓國製造》全六集根本每一集都是電影！宋威龍帥炸全網的《驕陽似我》把深情霸演到大家都想拋棄初戀！2026是何以這部甜美的愛情絮語做開局！霍建華又來了，這次在《輕年》和他的年少時期朋友一起混。韓劇《公益律師》和《現金英雄》有歐巴陪大家邁向大結局，每一齣都讓你幸福炸裂！
本週「追劇報報」推薦
韓綜《黑白大廚2》：熱播中
韓劇《韓國製造》：大結局
陸劇《驕陽似我》：大結局
陸劇《輕年》：熱播中
韓劇《公益律師》：本週大結局
韓劇《現金英雄》：大結局
《黑白大廚2》
👀線上看：Netflix
《黑白大廚2》的終極料理對決不能錯過它！這場美食之戰「第二季」延續了第一季的各國料理烹飪擺盤美學，也把階級之戰的「逆轉勝」劇情「玩轉」到極致！而第二季的美食盛宴則更加瘋狂與華麗，塞進更多廚師故事和上了更多道料理，一邊吃飯一邊看能增加飲食樂趣之外，也提升了亞洲人對於飲食文化的想像，甚至品鑑美食的能力（或形容美食詞彙）也都up up！
👉延伸閱讀》《黑白大廚2》安成宰代言爆紅！Highball調酒「台灣7-11就喝得到」 1/7全台上架
《韓國製造》
👀線上看：Netflix
韓國雙男神玄彬、鄭雨盛攜手合演Disney+ 《韓國製造》絕對是2026首部必看韓劇。玄彬飾演旅日中央情報部科長白冀兌，大篇幅日文讓人好驚艷！鄭雨盛則在劇中飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢察官張健榮，兩大狠角色都具備可怕執念和超強行動力，看他們鬥智過程非常過癮！就讓影集帶大家回到 70 年代裡，那個「每個人都在追求自己利益」的瘋狂大時代！
👉延伸閱讀》玄彬脫西裝大秀健壯手臂肌 鄭雨盛隔空嗆聲撂狠話
《驕陽似我》
👀線上看：WeTV、Netflix
甜寵陸劇《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演，全 36 集邁向大結局！趙今麥飾演的富家千金聶曦光，大學對於「初戀」校園男神莊序（賴偉明飾）掛心好幾年，卻換來對方的驕傲、自卑和有恃無恐各種情緒不定的攻擊！幸好後來遇上暗戀自己多年的霸道總裁林嶼森（宋威龍飾）。林嶼森拿出暖陽的追求勇氣和恆溫般的續航力，兩人一起陷入情網的過程看了好舒心！雖然賴偉明唱《信仰》實在太美太虐心、令人不捨，但是要找對象當然還是要找宋威龍這種的！
👉延伸閱讀》《驕陽似我》為什麼選宋威龍演主角？陸劇新世代男神可霸可寵
《輕年》
👀線上看：WeTV
霍建華在主演的全新陸劇《輕年》中，突破了過往形象，飾演事業有成卻有腦瘤的上市公司副總角色，他在面對到熟男生命階段的角色嘆息感，演繹得足夠到位，預辦葬禮情節既荒誕又引人深思。而四個從少年到中年的好友重聚時光，暢聊成長與和解的過程，各種面對裁員、兒子教育、婚姻與人生困境，都得踏實面對的過程，也讓大家得到「中年再出發」的力量！想要觀賞高質感製作與都市情感寫實風格劇，《輕年》會是值得追看的作品。
👉延伸閱讀》霍建華46歲了！
《公益律師》
👀線上看：Netflix
鄭敬淏和蘇珠妍主演的律政喜劇《公益律師》描述年輕有為法官姜大衛受害於資本賄賂陰謀之中，只好人生事業重新開始，身為一頂尖法官卻「虎落平陽被犬欺」、被迫轉職為「公益律師」（公設辯護人）！劇集好看之處在於每一集帶出一個個案件，都靠姜大衛優異的法律專業能力、還有快速的思辨反應，帶領公益訴訟專組，過關斬將，過程更是笑淚兼具！
👉延伸閱讀》Netflix《公益律師》成年度韓劇黑馬！法官編劇寫出真實法律攻防戰
《現金英雄》
👀線上看：Netflix
《現金英雄》講述普通公務員姜常雄（李俊昊飾）有一天突然繼承到來自爸爸的奇怪超能力：「身上現金越多，力量就越強」！「做善事需要花錢」的概念太能引發觀眾共鳴！故事中，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，還有「喝醉就能穿透萬物」的隊友卞湖仁（金秉澈飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起飾）！這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險，並肩負保護世界的重責大任！
👉延伸閱讀》《現金英雄》分集劇情: 李俊昊要賣超能力？
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「當他出現在我的生命中，當他坦承地說喜歡我，就不存在選擇了，我一定會和他在一起。」《驕陽似我》
