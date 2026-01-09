《黑白大廚2》進入終極對決！玄彬《韓國製造》帥出新高度！宋威龍《驕陽似我》深情霸總成2026最甜美的愛情絮語｜追劇報報
《黑白大廚2》陪伴大家有一個色香味俱全的2026開場，如今進入終極對決！玄彬帥出新高度的《韓國製造》全六集根本每一集都是電影！宋威龍帥炸全網的《驕陽似我》把深情霸演到大家都想拋棄初戀！2026是何以這部甜美的愛情絮語做開局！霍建華又來了，這次在《輕年》和他的年少時期朋友一起混。韓劇《公益律師》和《現金英雄》有歐巴陪大家邁向大結局，每一齣都讓你幸福炸裂！
本週「追劇報報」推薦
韓綜《黑白大廚2》：熱播中
韓劇《韓國製造》：大結局
陸劇《驕陽似我》：大結局
陸劇《輕年》：熱播中
韓劇《公益律師》：本週大結局
韓劇《現金英雄》：大結局
《黑白大廚2》
👀線上看：Netflix
《黑白大廚2》的終極料理對決不能錯過它！這場美食之戰「第二季」延續了第一季的各國料理烹飪擺盤美學，也把階級之戰的「逆轉勝」劇情「玩轉」到極致！而第二季的美食盛宴則更加瘋狂與華麗，塞進更多廚師故事和上了更多道料理，一邊吃飯一邊看能增加飲食樂趣之外，也提升了亞洲人對於飲食文化的想像，甚至品鑑美食的能力（或形容美食詞彙）也都up up！
👉延伸閱讀》《黑白大廚2》安成宰代言爆紅！Highball調酒「台灣7-11就喝得到」 1/7全台上架
《韓國製造》
👀線上看：Netflix
韓國雙男神玄彬、鄭雨盛攜手合演Disney+ 《韓國製造》絕對是2026首部必看韓劇。玄彬飾演旅日中央情報部科長白冀兌，大篇幅日文讓人好驚艷！鄭雨盛則在劇中飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢察官張健榮，兩大狠角色都具備可怕執念和超強行動力，看他們鬥智過程非常過癮！就讓影集帶大家回到 70 年代裡，那個「每個人都在追求自己利益」的瘋狂大時代！
👉延伸閱讀》玄彬脫西裝大秀健壯手臂肌 鄭雨盛隔空嗆聲撂狠話
《驕陽似我》
👀線上看：WeTV、Netflix
甜寵陸劇《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演，全 36 集邁向大結局！趙今麥飾演的富家千金聶曦光，大學對於「初戀」校園男神莊序（賴偉明飾）掛心好幾年，卻換來對方的驕傲、自卑和有恃無恐各種情緒不定的攻擊！幸好後來遇上暗戀自己多年的霸道總裁林嶼森（宋威龍飾）。林嶼森拿出暖陽的追求勇氣和恆溫般的續航力，兩人一起陷入情網的過程看了好舒心！雖然賴偉明暢《信仰》實在太虐，但是要找對象當然還是要找宋威龍這種的！
👉延伸閱讀》《驕陽似我》為什麼選宋威龍演主角？陸劇新世代男神可霸可寵
《輕年》
👀線上看：WeTV
霍建華在主演的全新陸劇《輕年》中，突破了過往形象，把事業有成卻有腦瘤的上市公司副總角色面對到熟男生命階段的角色嘆息感演繹到位，預辦葬禮情節既荒誕又引深思。而四個從少年到中年的好友重聚時光，暢聊成長與和解的過程，各種面對裁員、兒子教育、婚姻與人生困境都得面對，也讓大家「中年再出發」！想要觀賞高質感製作與都市情感寫實風格劇，《輕年》會是值得追看的作品。
👉延伸閱讀》霍建華46歲了！
《公益律師》
👀線上看：Netflix
鄭敬淏和蘇珠妍主演的律政喜劇《公益律師》描述年輕有為法官姜大衛受害於資本賄賂陰謀之中，只好人生事業重新開始，身為一頂尖法官卻「虎落平陽被犬欺」、被迫轉職為「公益律師」（公設辯護人）！劇集好看之處在於每一集帶出一個個案件，都靠姜大衛優異的法律專業能力、還有快速的思辨反應，帶領公益訴訟專組，過關斬將，過程更是笑淚兼具！
👉延伸閱讀》Netflix《公益律師》成年度韓劇黑馬！法官編劇寫出真實法律攻防戰
《現金英雄》
👀線上看：Netflix
《現金英雄》講述普通公務員姜常雄（李俊昊飾）有一天突然繼承到來自爸爸的奇怪超能力：「身上現金越多，力量就越強」！「做善事需要花錢」的概念太能引發觀眾共鳴！故事中，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，還有「喝醉就能穿透萬物」的隊友卞湖仁（金秉澈飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起飾）！這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險，並肩負保護世界的重責大任！
👉延伸閱讀》《現金英雄》分集劇情: 李俊昊要賣超能力？
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「當他出現在我的生命中，當他坦承地說喜歡我，就不存在選擇了，我一定會和他在一起。」《驕陽似我》
