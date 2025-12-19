《黑白大廚2》首播「黑白廚師6人組」引爆討論！超帥「天才白湯匙」、可愛「小猛獸黑湯匙」一戰成名
火爆全球的Netflix綜藝《黑白大廚2》終於首播了，儘管先上線前三集，也足夠把觀眾饞得欲仙欲死，因為這次節目組把食物拍得更好吃，連評審在吃東西時都沒有音樂陪襯，讓大家只專心「享受」每一道菜的美味，簡直像一種酷刑。
至於第二季的廚師選手們，則是叫許多人看到噴淚，因為這次製作單位特別側重他們參賽的背後故事，有在餐飲界孤軍奮戰的，也有不得主管意仍執意堅持下去的，每當看到他們晉級瞬間爆哭之際，很難不在螢幕旁陪著一起落淚啊！
「大魔王」安成宰給吃定心丸
首先得談談兩位評審白種元、安成宰。觀眾原本很擔心，白種元之前引爆的爭議會影響節目，但請放心一點都沒有，導播的運鏡不僅拍出節目的超高質感，也拍出比第一季更專業的風格。
講評是講評、比賽是比賽，讓大家只專注在白種元對每一道菜的評價，沒有其他多餘廢話，反而令人認證他長年累積的功力。
「大魔王」安成宰更不用說了，本季「黑湯匙」廚師的第一個淘汰者，就由他平靜說出「淘汰」，給觀眾吃了一顆 「不愧是你」的定心丸，也馬上拉回所有人看第一季的感覺，儘管看著參賽者悻悻然離去替對方難過，但又覺得安成宰點評得很有道理，心情超級矛盾。
不知道是否因為剪接的關係，第二季評審之間的差異化也變得比較不明顯，安成宰那種只在意技術、不在意人情世故的一針見血，依舊犀利；白種元則是在笑容中帶著細膩的追求，依然側重味道與搭配，但沒有第一季太多的猶豫或玩笑話，兩位評審感覺磨合得更好了。
甚至在不確定某位黑湯匙淘汰與否之際，兩個評審還會互相找對方來一起評判，讓觀眾一顆心被吊著的同時，卻又感到莫名地安心。
「天才白湯匙」孫鍾元迷倒萬千網友
《黑白大廚2》延續第一季20位知名「白湯匙」廚師，以及80位匿名「黑湯匙」廚師的對抗模式，其中，白湯匙大多都是米其林等級的佼佼者，讓「黑湯匙」們不禁形容，這已經不是白湯匙而是「鑽石湯匙」了。
不過大家對本屆的「白湯匙」，應該也特別有親切感，因為有多位是在《拜託了冰箱》等電視料理節目出現的熟面孔，包括兩家米其林餐廳老闆、被稱作「天才主廚」的孫鍾元，《拜冰》的明星主廚Sam Kim、鄭鎬泳、Raymon Kim、宋勳等。
其中溫文儒雅的孫鍾元，在前三集過關斬將的超強實力，特別叫大家眼睛一亮！人長得帥就算了，料理時的不急不徐尤其令人怦然心動。
據報導，他可是《黑白大廚2》製作單位三顧茅廬才請到的白湯匙，當製作人金銀芝被問到「第二季最難招募的廚師是誰」時，她毫不猶豫就回答「孫鍾元」，可見不是普通的難。
孫鍾元從婉拒到加入的主要原因，是希望推廣精緻餐飲，他一開始很抗拒，除了擔心自己的不善言辭，也擔心錄影時間會耽誤到兩家餐廳的營業，但後來因為製作單位的不斷勸說，再加上《黑白大廚》第一季為現在舉步維艱的高檔餐廳市場，打了一劑強心針，終於讓他改變主意。
大家有沒有發現，身高184公分的孫鍾元在眾多主廚中身材保持得特別好，據悉他是健身愛好者，每天都會做《體能之巔》選手都在練的提升心肺訓練CrossFit，經營兩家米其林餐廳還能這麼拚，不得不叫人佩服。
「台灣籍白湯匙」侯德竹是中式料理之神
儘管在韓國維基百科，侯德竹的國籍是「中華民國」，但他其實與台灣並無太大關連，他的父執輩在大陸「民國時期」，從山東省移民到韓國，而韓國政府早年曾經一度不承認「中華人民共和國」政權，因此侯德竹也一直沒去變動國籍直到現在，嚴格說他是「韓裔華人」。
現年76歲的侯德竹被稱作韓國「中式料理之神」，當他一登場，更有黑湯匙站起來鼓掌以表敬意，可見他的德高望重，甚至連韓國最知名的中餐廚師李連福都要敬畏他三分，畢竟侯德竹可是大前輩呀。
侯德竹也是三星集團所屬首爾新羅酒店「八仙餐廳」的第一代中餐大廚，期間曾獲得大陸前國家主席胡錦濤、江澤民、以及前總理朱鎔基的高度讚譽，足以見證其地位與國廚不相上下。
白湯匙「善財法師」是BTOB李昌燮姨母
想不到吧，《黑白大廚2》第三集最後緊張時刻的關鍵人物白湯匙「善財法師」，居然在受訪時證實，男團BTOB李昌燮是她的侄子，真是天外飛來一筆的驚喜。
善財法師儘管身為佛教比丘尼，卻也是超級美食家，在韓國把寺廟飲食發揚光大，還因此獲得國家文化勳章，更有漫畫以她為原型創作，可說是韓國家喻戶曉的大人物，當她出現在第二季時，大家差點驚掉下巴。
難怪會有黑湯匙說，善財法師是金湯匙等級，足以讓所有白湯匙看起來像黑湯匙，節目也為了她，特別予以特權不用料理肉類食品，但有一說一，當善財法師煮出「松子麵」時，有誰不想嚐嚐的？
尤其連評審白種元、安成宰，都為了這道麵左右為難，就知道即使是素食也有不輸葷食的重要存在。
黑湯匙「小猛獸」太可愛引爆熱搜
看《黑白大廚2》的重中之重，當然是「民間怪物」黑湯匙們，第二季黑湯匙選手的實力都非常強，很多位水準不輸白湯匙，而且都相當有特色。
其中被網友討論最多的，非「小猛獸」黑湯匙莫屬！她才一現身，當天《theqoo論壇》的相關貼文就超過7萬點擊，X推特上的8秒短片熱度，更爆衝近3萬，難怪Netflix也不敢漠視她的魅力，特別在韓國官網放上她的專屬短影音作宣傳。
這位臉蛋圓嘟嘟的25歲年輕廚師，透露朋友形容她為「不為世人所知、卻如猛獸般銳利的廚師」，所以決定用「小猛獸」這個匿名，她甚至在介紹自己時，還擺出兩手（爪）張開、大吼一聲的模樣。
那表情猶如小兔子假扮老虎般萌化人心，霎時吸引所有御宅族的注意，差點引發網路小爆動，果然可愛才是第一生產力。
事實上，料理很棒、做人又有禮貌的她，也是漂亮「白湯匙」金姬銀的徒弟，讓師傅喜歡的不得了，在二樓拚命為她加油，當決定晉級與否時，師傅竟比徒弟還緊張，可見有多疼愛「小猛獸」。
但聽說下一輪這對師徒就要對上了，天呀，屆時兩人只能留下一個，真是史上最難的抉擇！
黑湯匙「四平米孤家寡人」打動人心
匿名「四平米孤家寡人」的黑湯匙，是來自一人經營小型居酒屋的老闆兼廚師，在只有小小四坪米大的營業場所，四年來從料理到服務全都獨自包辦，儘管頗為孤獨他也甘之如飴。
這回來到《黑白大廚2》是他有生以來不敢想像的景況，看到每個廚師彼此認識互相聊天，唯獨他一人默不作聲、誰也不認識，連旁人看了都有點不捨，「四平米孤家寡人」最擔心的是：能不能獲得認可？
畢竟他只是做簡單的下酒菜，也從沒跟同行較量過，只是勤勤懇懇一個步驟一個步驟做料理，但這次他希望評審能給自己一個評判，讓他有繼續料理下去的勇氣。
這從「四平米孤家寡人」受訪時總是怯懦懦微笑的模樣，也能看得出他有多緊張，但當他從80位黑湯匙中順利晉級時，那種感動真會讓觀眾跟他一起爆哭出來，尤其看到白湯匙們同時為他熱烈鼓掌時，說他是憑一己之力打動所有人心也不為過。
「漸凍症」黑湯匙融化大魔王
黑湯匙「鐵手臂」的匿名，乍聽像是他做蕎麥麵、從麵粉到麵條都親手揉製的厲害手臂，事實不然，意義完全相反。
他透露自己的右手，罹患了肌肉漸漸無力的漸凍症，高二時情況越來越嚴重，右手不斷發抖，但他期許自己要像鋼鐵一樣堅強，而他上《黑白大廚2》也是要讓世人看到，即使生病只要堅持下去就能做到。
為此，他每天磨麵、製麵、切麵，卻因為沒有支撐手指的肌肉，更加吃力，只能留著眼淚邊哭邊練習，直至做到自己滿意為止。令人難過的是，他居然慶幸自己的肩膀還使得上力，可以輔助手臂和手掌，僅希望能像普通人般施力就好，這也是他微小的願望，希望病情不會繼續加重。
即便如此，他最感謝的仍然是料理，因為喜歡料理才能讓他如此堅持不懈，當最後他盛上一盤最簡單的蕎麥麵時，真的不必多說什麼，連白湯匙們看到都說「鐵手臂」的製麵技術太厲害，連他們都望塵莫及。
更恐怖的是，他所有製麵技術都是自學而來，這讓最冷酷的評審安成宰也非常動容，認為他的麵食令人激賞，讓觀眾都不禁為他驕傲。
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 125
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 322
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 47
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 1
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 124
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 18
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 229
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 164
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 37
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 20
藍白將賴清德比擬袁世凱 王世堅：太重了，已到離譜地步
國民黨不滿行政院不副署立法院通過的《財劃法》，今（19日）民眾黨立委在立法院前舉行「彈劾違憲總統」記者會，並合成賴清德與袁世凱的圖像，諷刺賴想「稱帝」，對此，民進黨立委王世堅受訪表示，認為這個比喻「太重了」，已到離譜程度，呼籲在野黨節制言行，避免加劇朝野對立與仇恨。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 107