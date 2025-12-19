《黑白大廚2》首播掀熱議！黑白廚師6人組全面回歸 「天才白湯匙」、「小猛獸黑湯匙」一戰成名
火爆全球的Netflix綜藝《黑白大廚2》終於首播了，儘管先上線前三集，也足夠把觀眾饞得欲仙欲死，因為這次節目組把食物拍得更好吃，連評審在吃東西時都沒有音樂陪襯，讓大家只專心「享受」每一道菜的美味，簡直像一種酷刑。
至於第二季的廚師選手們，則是叫許多人看到噴淚，因為這次製作單位特別側重他們參賽的背後故事，有在餐飲界孤軍奮戰的，也有不得主管同意仍執意堅持下去的，每當看到他們晉級瞬間爆哭之際，很難不在螢幕旁陪著一起落淚啊！
「大魔王」安成宰給吃定心丸
首先得談談兩位評審白種元、安成宰。觀眾原本很擔心，白種元之前引爆的爭議會影響節目，但請放心一點都沒有，導播的運鏡不僅拍出節目的超高質感，也拍出比第一季更專業的風格。
講評是講評、比賽是比賽，讓大家只專注在白種元對每一道菜的評價，沒有其他多餘廢話，反而令人認同他長年累積的功力。
「大魔王」安成宰更不用說了，本季「黑湯匙」廚師的第一個淘汰者，就由他平靜說出「淘汰」，給觀眾吃了一顆 「不愧是你」的定心丸，也馬上拉回所有人看第一季的感覺，儘管看著參賽者悻悻然離去替對方難過，但又覺得安成宰點評得很有道理，心情超級矛盾。
不知道是否因為剪接的關係，第二季評審之間的差異化也變得比較不明顯，安成宰那種只在意技術、不在意人情世故的一針見血，依舊犀利；白種元則是在笑容中帶著細膩的追求，依然側重味道與搭配，但沒有第一季太多的猶豫或玩笑話，兩位評審感覺磨合得更好了。
甚至在不確定某位黑湯匙淘汰與否之際，兩個評審還會互相找對方來一起評判，讓觀眾一顆心被吊著的同時，卻又感到莫名地安心。
「天才白湯匙」孫鍾元迷倒萬千網友
《黑白大廚2》延續第一季20位知名「白湯匙」廚師，以及80位匿名「黑湯匙」廚師的對抗模式，其中，白湯匙大多都是米其林等級的佼佼者，讓「黑湯匙」們不禁形容，這已經不是白湯匙而是「鑽石湯匙」了。
不過大家對本屆的「白湯匙」，應該也特別有親切感，因為有多位是在《拜託了冰箱》等電視料理節目出現的熟面孔，包括兩家米其林餐廳老闆、被稱作「天才主廚」的孫鍾元，《拜冰》的明星主廚Sam Kim、鄭鎬泳、Raymon Kim、宋勳等。
其中溫文儒雅的孫鍾元，在前三集過關斬將的超強實力，特別叫大家眼睛一亮！人長得帥就算了，料理時的不急不徐尤其令人怦然心動。
據報導，他可是《黑白大廚2》製作單位三顧茅廬才請到的白湯匙，當製作人金銀芝被問到「第二季最難招募的廚師是誰」時，她毫不猶豫就回答「孫鍾元」，可見不是普通的難。
孫鍾元從婉拒到加入的主要原因，是希望推廣精緻餐飲，他一開始很抗拒，除了擔心自己的不善言辭，也擔心錄影時間會耽誤到兩家餐廳的營業，但後來因為製作單位的不斷勸說，再加上《黑白大廚》第一季為現在舉步維艱的高檔餐廳市場，打了一劑強心針，終於讓他改變主意。
大家有沒有發現，身高184公分的孫鍾元在眾多主廚中身材保持得特別好，據悉他是健身愛好者，每天都會做《體能之巔》選手都在練的提升心肺訓練CrossFit，經營兩家米其林餐廳還能這麼拚，不得不叫人佩服。
「台灣籍白湯匙」侯德竹是中式料理之神
儘管在韓國維基百科，侯德竹的國籍是「中華民國」，但他其實與台灣並無太大關連，他的父執輩在大陸「民國時期」，從山東省移民到韓國，而韓國政府早年曾經一度不承認「中華人民共和國」政權，因此侯德竹也一直沒去變動國籍直到現在，嚴格說他是「韓裔華人」。
現年76歲的侯德竹被稱作韓國「中式料理之神」，當他一登場，更有黑湯匙站起來鼓掌以表敬意，可見他的德高望重，甚至連韓國最知名的中餐廚師李連福都要敬畏他三分，畢竟侯德竹可是大前輩呀。
侯德竹也是三星集團所屬首爾新羅酒店「八仙餐廳」的第一代中餐大廚，期間曾獲得大陸前國家主席胡錦濤、江澤民、以及前總理朱鎔基的高度讚譽，足以見證其地位與國廚不相上下。
白湯匙「善財法師」是BTOB李昌燮姨母
想不到吧，《黑白大廚2》第三集最後緊張時刻的關鍵人物白湯匙「善財法師」，居然在受訪時證實，男團BTOB李昌燮是她的侄子，真是天外飛來一筆的驚喜。
善財法師儘管身為佛教比丘尼，卻也是超級美食家，在韓國把寺廟飲食發揚光大，還因此獲得國家文化勳章，更有漫畫以她為原型創作，可說是韓國家喻戶曉的大人物，當她出現在第二季時，大家差點驚掉下巴。
難怪會有黑湯匙說，善財法師是金湯匙等級，足以讓所有白湯匙看起來像黑湯匙，節目也為了她，特別予以特權不用料理肉類食品，但有一說一，當善財法師煮出「松子麵」時，有誰不想嚐嚐的？
尤其連評審白種元、安成宰，都為了這道麵左右為難，就知道即使是素食也有不輸葷食的重要存在。
黑湯匙「小猛獸」太可愛引爆熱搜
看《黑白大廚2》的重中之重，當然是「民間怪物」黑湯匙們，第二季黑湯匙選手的實力都非常強，很多位水準不輸白湯匙，而且都相當有特色。
其中被網友討論最多的，非「小猛獸」黑湯匙莫屬！她才一現身，當天《theqoo論壇》的相關貼文就超過7萬點擊，X推特上的8秒短片熱度，更爆衝近3萬，難怪Netflix也不敢漠視她的魅力，特別在韓國官網放上她的專屬短影音作宣傳。
這位臉蛋圓嘟嘟的25歲年輕廚師，透露朋友形容她為「不為世人所知、卻如猛獸般銳利的廚師」，所以決定用「小猛獸」這個匿名，她甚至在介紹自己時，還擺出兩手（爪）張開、大吼一聲的模樣。
那表情猶如小兔子假扮老虎般萌化人心，霎時吸引所有御宅族的注意，差點引發網路小爆動，果然可愛才是第一生產力。
事實上，料理很棒、做人又有禮貌的她，也是漂亮「白湯匙」金姬銀的徒弟，讓師傅喜歡的不得了，在二樓拚命為她加油，當決定晉級與否時，師傅竟比徒弟還緊張，可見有多疼愛「小猛獸」。
但聽說下一輪這對師徒就要對上了，天呀，屆時兩人只能留下一個，真是史上最難的抉擇！
黑湯匙「四平米孤家寡人」打動人心
匿名「四平米孤家寡人」的黑湯匙，是來自一人經營小型居酒屋的老闆兼廚師，在只有小小四坪米大的營業場所，四年來從料理到服務全都獨自包辦，儘管頗為孤獨他也甘之如飴。
這回來到《黑白大廚2》是他有生以來不敢想像的景況，看到每個廚師彼此認識互相聊天，唯獨他一人默不作聲、誰也不認識，連旁人看了都有點不捨，「四平米孤家寡人」最擔心的是：能不能獲得認可？
畢竟他只是做簡單的下酒菜，也從沒跟同行較量過，只是勤勤懇懇一個步驟一個步驟做料理，但這次他希望評審能給自己一個評判，讓他有繼續料理下去的勇氣。
這從「四平米孤家寡人」受訪時總是怯懦懦微笑的模樣，也能看得出他有多緊張，但當他從80位黑湯匙中順利晉級時，那種感動真會讓觀眾跟他一起爆哭出來，尤其看到白湯匙們同時為他熱烈鼓掌時，說他是憑一己之力打動所有人心也不為過。
「漸凍症」黑湯匙融化大魔王
黑湯匙「鐵手臂」的匿名，乍聽像是他做蕎麥麵、從麵粉到麵條都親手揉製的厲害手臂，事實不然，意義完全相反。
他透露自己的右手，罹患了肌肉漸漸無力的漸凍症，高二時情況越來越嚴重，右手不斷發抖，但他期許自己要像鋼鐵一樣堅強，而他上《黑白大廚2》也是要讓世人看到，即使生病只要堅持下去就能做到。
為此，他每天磨麵、製麵、切麵，卻因為沒有支撐手指的肌肉，更加吃力，只能留著眼淚邊哭邊練習，直至做到自己滿意為止。令人難過的是，他居然慶幸自己的肩膀還使得上力，可以輔助手臂和手掌，僅希望能像普通人般施力就好，這也是他微小的願望，希望病情不會繼續加重。
即便如此，他最感謝的仍然是料理，因為喜歡料理才能讓他如此堅持不懈，當最後他盛上一盤最簡單的蕎麥麵時，真的不必多說什麼，連白湯匙們看到都說「鐵手臂」的製麵技術太厲害，連他們都望塵莫及。
更恐怖的是，他所有製麵技術都是自學而來，這讓最冷酷的評審安成宰也非常動容，認為他的麵食令人激賞，讓觀眾都不禁為他驕傲。
