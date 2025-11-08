《黑盒子》影集紅什麼？強佔Netflix TOP 1 〈造物獄〉偏執藝術家陸夏+黑魔法複製張軒睿好驚悚！5大看點、集數、演員介紹

台灣首部LINE WEBTOON原創網漫改編影集《黑盒子》在LINE TV與Netflix同步首播。（圖／LINE台灣提供）

【文 / 黑色馬卡龍】台灣Netflix的TOP 1熱播戲劇又被台劇佔領！這次《黑盒子》是改編自網路漫畫作者Pony 的同名作品《黑盒子》，影集共分為四單元：〈造物獄〉、〈星際救援〉、〈豬人〉及〈黑白盒子〉。在這些翻拍的單元之中，首週登場的是張軒睿與陸夏所主演的〈造物獄〉，劇集一上線，馬上竄升熱播排行榜，如今還衝上第一，不容忽視！《黑盒子》共四個單元，除了張軒睿、陸夏與邱偲琹，接下來還有莫允雯、李李仁、傅孟柏、謝展榮、許安植、賀少俠、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊為大家帶來緊湊且具挑戰性的劇情！

究竟《黑盒子》是在紅什麼？〈造物獄〉又是哪裡好看？本文整理5大看點，一起來一探究竟吧！

🍿《黑盒子》影集線上看

播出平台：Netflix、LINE TV

開播時間：10月31日

更新時間：每週五

集數：四個故事，每個單元3集，總共12集。

張軒睿劇中失去雙腿被固定在人台。（圖／LINE TV提供）

《黑盒子》看點1：〈造物獄〉第一單元偏執藝術家陸夏＋張軒睿複製人故事好驚悚！

《黑盒子》的第一單元偏〈造物獄〉，是由張軒睿一人分飾兩角，演的是「前男友」的複製人！而新銳女星陸夏飾演偏執雕刻家。劇情描述女雕刻家陸夏發現「前男友」張軒睿搬家搬到自己隔壁，除了鑽洞偷窺張軒睿與現任女友的私密生活之外，還產生了「重新擁有前男友」的執念！雕刻了一尊前男友雕像的她，實施了黑魔法、讓雕像變成活生生的張軒睿！這故事不只如此，事態發展更是驚悚，第一單元共 3 集，一次性在 Netflix 上線，一口氣看完實在好過癮，難怪在熱播排行榜衝第一！

《造物獄》陸夏（右）化身恐怖雕刻家，於劇中學習巫術、復刻情人，更將前男友張軒睿囚禁在密室。（圖／LINE TV）

《黑盒子》看點2：超強IP加持、有基礎觀眾為熱播加底氣

事實上，網路漫畫作者 Pony 的《黑盒子》原本就在社群上擁有廣大讀者，可說是 IP 掛保證、一上線就有既有紛絲群眾點播朝聖。真的不能小看漫畫 IP！日前 Yahoo 報導過「夯爆全球的動畫《鬼滅之刃》、《KPop獵魔女團》重新定義了好萊塢」提及了當代觀眾在影視潮流中的觀看作品選擇方向，就是來自於「驅動熱潮的粉絲力」與「跨文化合作力量」等等，《黑盒子》 IP 在台崛起也有類似文化能量存在，不容小覷。

《黑白盒子》 莫允雯劇中化身面具人，以交易時間延續生命。（圖／LINE TV）

《黑盒子》看點3：劇情驚人且創新、為台劇創造新鮮「暗黑氛圍」！

《黑盒子》的每一個單元，都呈現出了不同的驚悚故事，充滿恐怖元素、懸疑情節和深刻的心理探討，不停丟出謎題和意外轉折，持續探索人性底線的劇情，讓劇集滿溢著濃厚暗黑氛圍，沈浸在這個「異世界時空」裡面的感覺超過癮！難怪追劇咖們會上癮了！

《星際救援》 傅孟柏飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（圖／LINE TV）

《黑盒子》看點4：拍攝手法鏗鏘、帶來意料不到的畫面衝擊！

劇集的拍攝手法特別，例如第一單元〈造物獄〉的「複製人張軒睿」只有上半身、第一單元〈星際救援〉把世界觀拉抬到外太空還讓大家看見可愛的外星人、〈豬人〉翻轉了人類與豬隻之間的關係，最後再以〈黑白盒子〉來揭掀全系列謎題之根源，視覺呈現和導演敘事視角都有特出性與新鮮感，集集鏗鏘，每集都帶來意料不到的畫面衝擊刺激！

《豬人》鄭人碩（右）、簡嫚書飾演一對離異夫妻，大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（圖／LINE TV）

《黑盒子》看點5：滿滿懸念鋪陳、帶出猶如黑洞般的深度探索旅程！

《黑盒子》劇中的角色面臨各種道德抉擇與心理挑戰，讓觀眾對人性和倫理的深層問題進行反思，主題扣緊「記憶」和「人性」的相關串連，以緊張神秘空氣渲染出現代人面對生命的各種選擇掙扎的困境，滿滿懸念鋪陳、帶出猶如黑洞般的深度探索旅程，讓大家就算窩在家裡追劇也像是在暢遊全世界。喜歡類似於《黑鏡》故事的觀眾，也會是《黑盒子》這部心理驚悚劇集，無疑也會喜歡《黑盒子》！

《黑白盒子》邀請李李仁（右）與莫允雯演出，莫允雯飾演神秘面具人。（圖／LINE TV）

