《黑盒子》影集開播衝上Netflix Top 1！羅雲熙陸劇《水龍吟》龔俊《暗河傳》新貨上線！｜追劇報報

千呼萬喚、翻拍知名驚悚網路漫畫的台劇《黑盒子》新開播便衝上Netflix Top 1！羅雲熙主演的陸劇《水龍吟》、龔俊的《暗河傳》新貨上線好評也陸續在網路上蔓延；日劇《浪漫匿名者》漾出愛情清流氛圍好享受！日漫《一拳超人》第三季上線請跟上，本週追劇報報推薦作品片單請接招！

本週「追劇報報」推薦

台劇《黑盒子》：開播

陸劇《天地劍心》：開播

陸劇《水龍吟》：開播

陸劇《暗河傳》：開播

日漫《一拳超人3》：熱播中

日劇《浪漫匿名者》：全劇熱播中

廣告 廣告

《黑白盒子》 莫允雯劇中化身面具人，以交易時間延續生命。（圖／LINE TV）

《黑盒子》

👀線上看：Netflix、LINE TV

影集版《黑盒子》翻拍自作者Pony的知名驚悚網路漫畫，號召到張軒睿、傅孟柏、陸夏、邱偲琹、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁等人一同演出，10月31日正式上線，影集共拍出系列裡的〈造物獄〉、〈星際救援〉、〈豬人〉、〈黑白盒子〉等人氣單元拍攝，將異色怪誕故事做出各種風格呈現，敲擊人性不遺餘力！首登場的〈造物獄〉描述完美主義雕刻家小雯（陸夏飾）因前男友志偉（張軒睿飾）離去而開始偷窺志偉和學妹羽帆（邱偲琹飾）生活！習得巫術的她，還囚禁一個神秘東西在地窖中！……

👉延伸閱讀》台灣驚悚網漫改編影集《黑盒子》張軒睿裸上身「雙腿被斬」遭囚禁

《天地劍心》萬劍穿心名場面。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《天地劍心》

👀線上看：愛奇藝

10月底開播的陸劇《天地劍心》是中國古裝劇寒冬裡的重點作品之一。成毅因《蓮花樓》而再度成為炙手男一，《天地劍心》就是其中一齣！本劇順應成毅劇本修改要求而成案，他與李一桐組CP有新鮮感，於是成毅飾演的終極兵器「王權富貴」與李一桐詮釋的蜘蛛精「清瞳」被譽為是「神選角」，兩人雙向救贖的過程，轟烈開場、吸睛無數，一開播就成為爆款劇！

👉延伸閱讀》《天地劍心》成毅為愛折壽10年 「萬箭穿心」救蜘蛛精李一桐

《水龍吟》也是近期熱播陸劇

《水龍吟》

👀線上看：LINE TV、Netflix

熱騰騰開播的陸劇《水龍吟》是由羅雲熙主演，此古裝奇幻劇根據小說改編，劇情融合了武俠、愛情和奇幻元素。唐儷辭（羅雲熙飾）師從周睇樓，來自異境、隱居世外的他，與一把傳說中的神劍「水龍吟」產生冥冥中產生連結，神劍無與倫比的水之呼吸對全劇產生關鍵性影響力！男主角也因而被構陷與一滅門案有關，被迫捲入江湖紛爭！除了男主角高顏值之外，《水龍吟》的視覺效果呈現也是全劇看點，水元素華麗壯觀視覺讓觀眾追起劇來、值回票價！

👉延伸閱讀》Netflix《水龍吟》、《暗河傳》、愛奇藝《天地劍心》接力開播

龔俊新劇《暗河傳》熱播中

《暗河傳》

👀線上看：Netflix、Youku國際版

龔俊主演的陸劇《暗河傳》融合歷史、愛情與懸疑元素，有歷史背景也有虛構情節，是龔俊的全新挑戰！他飾演一位經歷過戰爭和家族變故的男子，外表的俊朗、內心複雜。在波濤洶湧的江湖中謀求一線生機！劇情部分，因穿插大量的謎團和陰謀，隨著男主角和女主角的深入調查逐步揭開，是一部愛情與命運交織，在華麗時代背景中，讓觀眾既感動又心碎的查案史詩！

👉延伸閱讀》Netflix《暗河傳》為什麼紅？打出武俠新規格！

一拳超人

《一拳超人3》

👀線上看：哈姆特動畫瘋、中華電信MOD、Hami Video、LiTV線上影視、ofiii、MyVideo、遠傳friDay影音、LINE TV、CatchPLAY+、愛奇藝、Netflix、Crunchyroll 和 木棉花YouTube

《一拳超人》第三季的播出引起了不少粉絲的關注！這一季繼續延續前兩季故事，劇情和角色發展方面有著更加深入的挖掘。讓觀眾對此看似無敵的主人翁有了更多的了解，至於新登場的反派角色，「黑暗精英組織」的出現，給劇情帶來了更強的衝突感。至於想看S級英雄們與怪人的對決可以放心享受，戰鬥的動畫效果和畫面表現都十分華麗，動作流暢且有力，讓粉絲大呼過癮！

👉延伸閱讀》粉絲比怪人還兇？《一拳超人》動畫第三季導演退出社群

韓孝周在日劇《浪漫匿名者》展現流利日文。（圖／NETFLIX提供）

《浪漫匿名者》

👀線上看：Netflix

日韓合拍浪漫喜劇《浪漫匿名者》集結了日韓亞洲一流演員：小栗旬飾演「不能與人接觸」的壯亮，韓孝周則飾演「不能與人對視」的荷娜，兩人因都熱愛巧克力而產生了交集。赤西仁飾演酒吧老闆及花娜的愛慕對象「寬」，中村友理飾演治療師「艾琳」(Irene)，這群明星演員所帶來全新愛情組合的火花，看過的都稱讚！喜歡清流愛情劇的追劇咖們，歡迎一起上車談一場高品質戀愛！

👉延伸閱讀》韓孝周演日劇！《浪漫匿名者》全日文演出 小栗旬也大讚

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

日劇《浪漫匿名者》由小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演。（圖／韓孝周IG）

「 就算是家人，關係也是需要練習的。」《浪漫匿名者》

▶更多追劇報報

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！