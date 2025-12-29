《黑神話：悟空》之後輪到誰？2026年中國3A大作交卷，《影之刃零》領軍

在《黑神話：悟空》把「中國也能做出世界級大作」這件事推到檯面後，2026 年看起來會是下一波作品開始交卷的一年，就目前已公開資訊來看，2026 年的中國 3A 大作焦點，會落在《影之刃零》上，而延期的《昭和米國物語》也是值得期待的作品，而雖然《湮滅之潮》、《歸唐》等已經公開的作品未宣布日期，但據說也都是以 2026 年內為目標，你最期待哪一款？

這些作品能否在為中國遊戲圈掀起一波新的波瀾呢？（圖源：影之刃零 / 昭和美國物語）

《影之刃 零》預計於 2026 年 9 月 9 日正式上市，平台包含 PS5 與 PC（Steam、Epic Games Store）。由 S-Game 以 Unreal Engine 5 打造，設定在武俠世界中玩家化身刺客，在剩餘有限壽命下展開亡命追緝與陰謀揭露的冒險。遊戲強調高速、華麗的動作表現，官方也透露並非魂系，而是更像《惡魔獵人》的動作玩法，是 2026 年少數已確定檔期的中國單機大作。

廣告 廣告

《昭和米國物語》從原本規劃 2025 年底延後至 2026 年推出，平台為 PS5 與 PC（Steam）。這款動作角色扮演遊戲採用架空歷史背景，描繪昭和 66 年日本經濟強盛買下大半美國後的末世世界，玩家將扮演女主角穿越滿是怪物與衝突的美國大陸，融合末世冒險、劇情推進與戰鬥要素，由於融合了超多「我到底看了什麼」要素而受到矚目。該作支援繁體中文等多語系，目前仍未公布確切日期，但應該仍是「2026 年內」上市無誤。

再來《湮滅之潮》則是據說瞄準 2026 年的作品，官方雖然尚未公布確切發售日，但開發團隊在受訪中以暫定 2026 年內作為開發目標。同樣採 Unreal 5 技術與奇幻動作冒險定位，故事靈感融合亞瑟王傳說與現代魔幻要素，玩家扮演女主角與幽魂騎士並肩作戰，替身攻擊般的玩法與電影般的運鏡也在預告曝光時吸引不少注意。

最後則是《歸唐》，規模與定位都是非常接近「中國 3A 單機劇情大作」的作品，畫面的細緻度相當驚人，會登上 PC 與主機平台。遊戲背景設定在晚唐時期，玩家將扮演信使與兒子冒險於亂世之中。本作同樣未曝光上市時間，目前也僅有一支預告上線，但也曾有爆料指出最快 2026 年就有可能登場，若是真的，也可能成為足以批敵《影之刃 零》的重點大作。

目前最多人期待的應該就是《影之刃 零》了，畢竟消息與影片曝光最多，也是唯一中國 3A 大作中有確認發售日的，而他能不能像《黑神話：悟空》一樣引領中國遊戲熱度在全球曝光，2026 年 9 月就會見真章。