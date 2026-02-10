《黑神話：悟空》全平台下殺史低價！2024票選年度遊戲趁過年一次破完

過年剛好玩這款！由遊戲科學開發，在 2024 年 8 月發售的《黑神話：悟空》近期宣布展開馬年春節特價，主機、PC 平台皆下殺 75 折史低價，原價 1280 元，目前 960 元可入手。

遊戲目前展開限時特價（圖源：黑神話 悟空）

《黑神話：悟空》日前公告主機、PC 要展開馬年春節限時特價，日期為：

在 PC 平台今日展開特價同時，遊戲科學也釋出他們的新作《黑神話：鍾馗》實機影片，以遊戲引擎展現日常生活的過程，並透露這個世界似乎是一個人與妖怪共存的世界觀。不過要注意的是，官方表示這是為了馬年春節專門製作的影片，內容與遊戲實際劇情無關。

《黑神話：悟空》是取材自《西遊記》的魂類遊戲，玩家操作以孫悟空為原型的天命人，使用如意金箍棒進行高速近戰戰鬥，核心玩法圍繞棍法連段、蓄力攻擊、精準閃避與氣力管理等。本作曾獲得 2024 年金搖桿獎的「終極年度遊戲」，同時也在 Steam Awards 拿下年度遊戲等多項玩家票選獎，被視為近年最具代表性的中國 3A 單機作品。