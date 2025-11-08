《黑神話：悟空》團隊不只做《鍾馗》！5款作品商標早註冊 要打造中國神話宇宙
中國開發團隊「遊戲科學」在今年 gamescom 活動上壓軸登場，原本外界預期他們會公布《黑神話：悟空》的 DLC（資料片）消息，沒想到卻迎來全新作品《黑神話：鍾馗》，消息一出立刻引發熱議，而事實上，這款新作的登場早有跡可循。
早在去年，《黑神話：悟空》上市前後，遊戲科學就已陸續註冊多項《黑神話》相關商標，除了這次亮相的《黑神話：鍾馗》之外，還包括《黑神話：姜子牙》、《黑神話：小倩》、《黑神話：山海》、《黑神話：大荒》以及《黑神話：搜神》等多款名稱，顯示團隊有意打造以中國神話為主軸的多作連結世界觀，也就是粉絲口中的「黑神話宇宙」。
《黑神話：悟空》自 2024 年 8 月推出以來席捲全球，累積銷量突破 2000 萬套，成為中國 3A 遊戲的重要里程碑。而目前《黑神話：鍾馗》僅公開一段 CG 預告片，展示鍾馗角色與陰陽對立的意象風格，但尚未釋出任何實機畫面。
根據遊戲科學內部說法，《鍾馗》仍處於早期開發階段，團隊正在嘗試新的戰鬥與敘事風格。至於玩家期待的實際遊玩畫面與發售時程，目前仍需等待官方進一步消息，想看到作品問世，恐怕還得再等上一段時間。
