《黑神話：悟空》製作人馮驥驚嘆AI進化飛快：AIGC的童年時代結束了

中國字節跳動最近推出了的全新 AI 影片生成模型「Seedance 2.0」在科技與遊戲圈掀起風潮，超高的品質、成功率被認為將會影響整個影視行業。而這股技術浪潮也讓《黑神話：悟空》的遊戲科學 CEO 馮驥深受震撼。

未來連遊戲都可以靠 AI 生成？（圖源：黑神話:悟空）

他在親自測試該模型後，於個人社群平台發出感嘆，直言 Seedance 2.0 的出現象徵著「AIGC 的童年時代，結束了」，並引用手冊中「Kill the game」一詞，形容該模型帶來的衝擊非常有毀滅性。他大讚 Seedance 2.0 是目前「最強的影片生成模型，沒有之一」。他指出，該模型不只是將文字、圖像、聲音與影片等概念完美串聯，更展現了讓人佩服的整合能力。

對於內容創作者而言，這代表「產能爆炸」，傳統短片或動畫的製作門檻將被大幅踏平，未來的競爭核心將從單純的技術執行，轉向如何利用 AI 驅動成本和創意邏輯。他更預言，這類技術將徹底重構現有的影音生產流程，甚至改變大眾對娛樂方式的認知。

面對網友提問「明年 AI 是否能隨便開發出像黑猴一樣的遊戲」，馮驥則幽默表示，假如真的如此，那傳統遊戲開發者可能將變成「新時代的非遺（中國當地稱＂非物質文化遺產＂，也就是台灣的無形文化資產）手工坊」，暗示在 AI 高效量產的時代，純手工打造的精緻內容反將成為稀缺的一種工藝。當然，在讚嘆技術之餘，馮驥也提到隨著 AI 影片真假難辨，未來涉及個人形象與聲音的內容都可能被偽造，呼籲大眾務必與親友必需多交叉確認比對，避免落入高科技詐騙的陷阱。