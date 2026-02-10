《黑神話：鍾馗》實機春節賀歲片！ 動作、表情細節豐富 卻稱：與遊戲實際劇情無關

開發商遊戲科學（Game Science）繼《黑神話：悟空》大成功後，在去年公開了新作《黑神話：鍾馗》（Black Myth: Zhong Kui）。而今日（10）官方特別上傳一段長達 6 分鐘的實機小短片，並配文寫道：「遊戲科學全體成員，祝大家在馬年，食能知味，寢能安睡！」向玩家拜個早年。

最新實機畫面，和遊戲劇情無關？（圖源：遊戲科學）

這段實機影片並不是展示激烈的戰鬥場面，而是出乎意料的聚焦於超級細緻的「烹飪」過程。影片描繪了普通平民在日常生活中製作料理的細節，從切菜、備料到下鍋，每一個動作的重量感與微表情都刻畫得栩栩如生。有趣的是，影片中展現了一個人與妖怪似乎共存的世界觀，甚至出現了從妖怪身上獲取食材，並使用符咒來點火烹飪的奇特場景，最後將完成的料理端給一名頭上套著布袋的神秘人物。

雖然影片中官方強調，此影片是為馬年春節專門錄製，內容與遊戲實際劇情無關，要玩家切勿輕信。但影片中展示的驚人技術力很快引起無數網友熱議。許多玩家被角色流暢的肢體動作與寫實的物理細節所震撼到，紛紛表示這根本是「炫技」。由於影片內容過於專注在做菜，也被網友戲稱為「舌尖上的鍾馗」或是「黑生活：星露穀物語」，對於遊戲科學在細節上的功力給出高度評價。

針對這部短片，遊戲科學創始人兼 CEO 馮驥也出面在社群上回應，表示這段實機短片主要是讓大家「看個樂就行，別太嚴肅」。但考慮到過去遊戲科學的一些影片與發文暗示，即便官方表示「切勿輕信」，但很多人還是開始從影片中分析，甚至猜測最後出現的神秘人物，可能就是玩家要扮演的角色。