《黑神話：鍾馗》實機春節賀歲片！ 動作、表情細節豐富 卻稱：與遊戲實際劇情無關
開發商遊戲科學（Game Science）繼《黑神話：悟空》大成功後，在去年公開了新作《黑神話：鍾馗》（Black Myth: Zhong Kui）。而今日（10）官方特別上傳一段長達 6 分鐘的實機小短片，並配文寫道：「遊戲科學全體成員，祝大家在馬年，食能知味，寢能安睡！」向玩家拜個早年。
這段實機影片並不是展示激烈的戰鬥場面，而是出乎意料的聚焦於超級細緻的「烹飪」過程。影片描繪了普通平民在日常生活中製作料理的細節，從切菜、備料到下鍋，每一個動作的重量感與微表情都刻畫得栩栩如生。有趣的是，影片中展現了一個人與妖怪似乎共存的世界觀，甚至出現了從妖怪身上獲取食材，並使用符咒來點火烹飪的奇特場景，最後將完成的料理端給一名頭上套著布袋的神秘人物。
雖然影片中官方強調，此影片是為馬年春節專門錄製，內容與遊戲實際劇情無關，要玩家切勿輕信。但影片中展示的驚人技術力很快引起無數網友熱議。許多玩家被角色流暢的肢體動作與寫實的物理細節所震撼到，紛紛表示這根本是「炫技」。由於影片內容過於專注在做菜，也被網友戲稱為「舌尖上的鍾馗」或是「黑生活：星露穀物語」，對於遊戲科學在細節上的功力給出高度評價。
針對這部短片，遊戲科學創始人兼 CEO 馮驥也出面在社群上回應，表示這段實機短片主要是讓大家「看個樂就行，別太嚴肅」。但考慮到過去遊戲科學的一些影片與發文暗示，即便官方表示「切勿輕信」，但很多人還是開始從影片中分析，甚至猜測最後出現的神秘人物，可能就是玩家要扮演的角色。
其他人也在看
遊戲從來不只是遊戲！台灣玩家從《天堂》到《三角洲行動》延續20年「虛寶換現金」的直覺
堪稱是線上遊戲神作始祖、NCSOFT旗下PC線上遊戲《天堂：經典版》正式上線，也勾起許多「骨灰級」玩家心中的回 …
《VAMPIR：血之繼承者》搶先試玩心得：主打吸血鬼血族視角，暗黑MMORPG實際玩法一次看
《VAMPIR：血之繼承者》將於3月11日正式上市，遊戲是一款以吸血鬼為主題的MMORPG遊戲，少見的只以血族視角展開故事，主打血腥、恐佈、性張力等特色，打造出獨特的暗黑風格遊戲世界。本篇以搶先體驗的視角為玩家分享遊戲的特色，實際內容將以遊戲正式上市為主。
上週11萬人因流感就診！疾管署提醒「疫苗存量剩9.3萬劑」 籲高風險族群盡速接種
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導疾管署今（10）日指出，上週類流感門急診就診達11萬人次，目前全國疫苗僅剩約9.3萬劑，流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約...
義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭
（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）為防止義大利國家網站與冬奧系統成為駭客攻擊目標，義大利外交部設立「資安事件回應小組」運作室。資安室將全年365天、24小時運作，旨在幫助義國政府對抗並預防網路安全攻擊。
影/玩家注意！遊戲科學《黑神話：鍾馗》釋6分鐘實機影片拜年
大陸遊戲公司「遊戲科學」（Game Science）今（10）日為開發中的大作《黑神話：鍾馗》公開一部時長6分46秒的實機影片。「遊戲科學 」創辦人馮驥強調，若這支拜年短片讓玩家感覺到「驚喜中混合著一絲怪異、溫馨裡帶著幾分獵奇」，他就相當滿足了。
立委林岱樺全力相挺 蔡昌達完成黨內初選登記
記者吳門鍵／高雄報導 民進黨高雄市大寮、林園區市議員參選人蔡昌達，十日在立委林岱樺、…
2025全球清廉印象指數 台灣24名、68分史上最佳
（中央社記者劉世怡台北10日電）國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到68分，排名第24，較2024年晉升1名、分數提升1分。廉政署今天表示，名次跟分數皆為史上最佳成績。
彰化藝術館後方驚傳民眾死亡 死者衣著單薄、未著鞋襪...疑低溫奪命
彰化藝術館後方今（10）日中午驚傳死亡案件，警消於中午12時47分接獲通報，指稱有民眾倒臥路邊，疑似失去生命跡象，消防局立即派遣救護車與人員趕赴現場。發現是名約54歲的許姓男子不明原因倒臥在地，已經沒
廢棄紙尿布驗出輻射值！「別擔心」 原因曝
[NOWnews今日新聞]南投縣埔里鎮7日發生垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件。根據核安會偵測為13片紙尿片輻射值超標，驗出輻射物「鎦-177（Lu-177）」。專家指出，基本上不會有安全疑慮，不...
《黑神話：悟空》製作人馮驥驚嘆AI進化飛快：AIGC的童年時代結束了
中國字節跳動最近推出了的全新 AI 影片生成模型「Seedance 2.0」在科技與遊戲圈掀起風潮，超高的品質、成功率被認為將會影響整個影視行業。而這股技術浪潮也讓《黑神話：悟空》的遊戲科學 CEO 馮驥深受震撼。
《黑神話：悟空》全平台下殺史低價！2024票選年度遊戲趁過年一次破完
過年剛好玩這款！由遊戲科學開發，在 2024 年 8 月發售的《黑神話：悟空》近期宣布展開馬年春節特價，主機、PC 平台皆下殺 75 折史低價，原價 1280 元，目前 960 元可入手。
《魔物獵人 荒野》確認要出大型DLC夏季公開！2/18是最後一波小改版
Capcom（卡普空）旗下狩獵動作遊戲《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds），於今日（10）釋出了最新的特別訊息影片。由系列製作人辻本良三親自主持，正式宣佈遊戲將於 2026 年 2 月 18 日（三）推出 1.041 版本更新。這次更新是針對遊戲發售即將屆滿一週年所進行的重要調整，改善現有的狩獵環境並修正已知問題。
《天堂 經典版》是「魔改」練功地獄？升級經驗值竟是舊版10倍起跳
《天堂 經典版》在韓國與台灣開服後，原本主打「原汁原味」的懷舊體驗，卻被玩家發現遊戲設定許多都遭到 NCSoft 大幅度的「魔改」。甚至有台灣網友分享了韓國玩家實測與數據挖掘顯示，雖然角色在 1 到 10 級的升級速度與過往持平，甚至更好練，但從 11 級開始，所需的經驗值需求開始大幅度增加，後面更是增加到 10 倍以上。
爆紅後出事！金宣虎捲逃稅風波「暴瘦一大圈」被拍 最新近況曝光
韓國男神金宣虎近期憑藉Netflix話題熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到近日卻捲入逃漏稅爭議，開設「一人公司」避稅。對此，稍早金宣虎透過公司道歉，坦言未充分理解法人運營的情況下而犯錯。而他最新近況曝光，明顯消瘦的模樣引起熱議。記者林汝珊
高市大勝是啟示也是警鐘！藍議員籲別只在台日友好情感面逗留
日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗所領導的自民黨大勝。國民黨高雄市議員白喬茵認為，自民黨這場史詩級的勝利，對台灣而言，帶來的是啟示也是警鐘，而台灣政府能做的不能只在台日友好的情感層面逗留，更該提升內部的政治運作成熟度，與國家競爭力的實質討論。
Emiru因不想談ICE被罵「納粹」 本人罕見發長文澄清
知名實況主 Emiru 近期在直播上被問及對「移民和海關執法局」（ICE）的看法時，表示「如果你需要一名不瞭解政治的實況主來談政治，你可能真的該離開網路了。」該片段被轉傳至 X（推特）後掀起論戰。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄
台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung多次在威廉斯堡高級餐廳吃霸王餐遭捕至少10次，去年消息爆出後，目前仍羈押於惡名昭彰的雷克斯島（Rikers Island）監獄。原訂4日進行刑事庭訊，Pei Chung卻繼去年12月後再度拒絕出庭應訊，法官考量其精神鑑定報告尚未完成，裁定不再強制押送，而是繼續羈押至3月5日。
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。