《龍族幻想：勇者集結》新年推出UR角色「月讀命・繪梨衣」，劇情簽到活動免費送

由Focent工作室推出，改編自經典暢銷小說《龍族》IP的系列新作《龍族幻想：勇者集結》於平安夜在西門紅樓舉辦的聖誕主題線下活動已落下帷幕，同期全新UR夥伴「月讀命・繪梨衣」震撼亮相台北小巨蛋天幕，隨全球玩家祝福共同慶祝2026新年到來。

《龍族幻想：勇者集結》（來源：龍族幻想 勇者集結官方提供）

諾諾師姐與繪梨衣現身西門紅樓為冬日夜晚增添奇幻色彩，全球玩家共賀新年

人氣手遊《龍族幻想：勇者集結》於平安夜在台北西門紅樓盛大舉辦聖誕主題線下活動，

活動現場精心佈置聖誕元素，並邀請多位高人氣 Coser Denka 、小泱化身為遊戲角色驚喜登場，與玩家近距離互動。不僅開放合影留念，還安排趣味小遊戲，讓玩家能親身參與其中，留下難忘回憶。

除了互動體驗外，官方也準備了多款精美限定周邊及聖誕特別禮物作為現場贈禮，也為玩家們留下了一段溫馨又難忘的節日回憶。

「月讀命・繪梨衣」專屬MV公開，迎着陽光盛大逃亡

《龍族幻想：勇者集結》與新年同步推出了全新 UR 夥伴「月讀命・繪梨衣」 ，值得一提的是，為了完整呈現全新 UR 夥伴「月讀命・繪梨衣」的角色魅力，官方特別遠赴日本取景，不僅拍攝專屬特殊紀念 MV，更是為MV訂製了專屬角色曲。

影片以細膩的鏡頭語言與濃厚日系氛圍，詮釋繪梨衣的內心情感與命運羈絆，將角色故事從遊戲世界延伸至現實場景，為玩家帶來更具沉浸感的視聽體驗。

「月讀命・繪梨衣」專屬活動細節大公開，UR角色免費領取

在本次更新的活動中，玩家將透過限定招募或者參與活動免費兌換將這位人氣角色納入隊伍，隨著培養進度提升，更可免費解鎖解鎖專屬外型「極道公主」！

活動期間，玩家可體驗多條分歧劇情的【櫻花漂流日記】，透過關鍵道具改變命運走向，解鎖不同結局；搭配每日登入即可獲得獎勵的【拾光手記】，讓玩家輕鬆累積 UR 招募資源。此外，【戀旅巡禮】與【心意同行】等玩法，結合探索、收集與兌換，帶來輕鬆又充滿驚喜的節奏；官方表示，希望透過此次新版本，讓玩家在新的一年中陪伴《龍族幻想：勇者集結》再次踏上充滿情感與羈絆的屠龍之旅。

