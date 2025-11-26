《龍族拼圖》營運滿5000天！官方證實只有2名玩家「從未缺席」 全勤神人拿到專屬稱號

由 GungHo Online Entertainment 開發營運的長青轉珠手遊《龍族拼圖》（Puzzle & Dragons），從 2012 年 2 月 20 日推出以來，終於在前不久 2025 年 10 月 28 日正式迎來上線滿 5000 天的里程碑，推出一系列的紀念活動。而根據官方資訊確認，在長達 13 年以上的營運期間內，就有 2 位玩家達成了「全勤」紀錄，也就是從開服第一天直到第 5000 天，每一天都登入遊戲未曾中斷，真正的超強鐵粉。

達到這成就的只有 2 名玩家。（圖源：パズドラ公式チャンネル YouTube）

而為了表彰這兩位玩家不可思議的紀錄，官方公關在昨日（25）宣布，將給予他們獨一無二的遊戲內特別稱號「5000日」。在《龍族拼圖》的遊戲生態中，稱號通常是透過通關高難度地下城，又或是參與特定活動才能取得，象徵玩家實力與榮譽的裝飾。而這次的「5000日」稱號僅限這 2 位從首日開始無間斷登入的玩家擁有，所以稀有度非常的高。其中一位名為 Etsu 的玩家，隨後也在個人社群平台上貼出截圖，證實收到了這份專屬的榮耀。

除了這兩位全勤玩家外，先前官方就針對所有長期支持的玩家帶來相關紀念活動和大量福利，像是「5000日蛋龍」（5000日たまドラ）。該角色若作為素材合成，可提供 5000 萬經驗值並解放所有覺醒技能；若選擇出售，則能獲得 5000 萬金幣、5000 MP 以及 5000 萬經驗值庫存的豐厚資源。此外，官方也預告將於 12 月舉辦「5000日紀念！龍族拼圖大感謝祭」，持續為這款經典手遊帶來更多熱鬧的慶祝活動。