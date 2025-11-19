《龍與雀斑公主》宣布在台重映！細田守生涯票房最高電影12月5日登場
細田守導演精彩鉅獻《龍與雀斑公主》（Belle）將於12月5日（五）在台限定重映！《龍與雀斑公主》當時在日本上映時，蟬聯3週票房冠軍，最終票房突破66億，是細田守生涯最高票房紀錄作品！此外，更正式入選第74屆坎城影展「坎城首映」單元，全球首映轟動坎城，全場觀眾起立鼓掌14分鐘！
《龍與雀斑公主》配音卡司集結日本跨界強大的明星陣容，包括「日本新生代靈魂歌姬」中村佳穗、《工作細胞》佐藤健、《你的名字。》成田凌、《初戀》染谷將太、「日本混血美模」玉城蒂娜、「日本奧斯卡影帝」役所廣司、「人氣聲優」宮野真守、《咒術迴戰》「七海建人」津田健次郎、以及YouTube觀看次數破億神團「YOASOBI」主唱幾田莉拉皆獻聲演出！
細田守導演自編自導之作《龍與雀斑公主》，還網羅國際頂尖幕後團隊參與製作，電影中的關鍵角色「貝兒」由打造出《冰雪奇緣》艾莎的人物設計師金相鎮（Jin Kim）操刀設計，而片中的主要故事舞台虛擬世界「U」則由英國新銳建築設計師Eric Wong負責建構；此外，曾以《戰火下的小花》、《狼行者》等作品入圍奧斯卡金像獎最佳長篇動畫的愛爾蘭動畫工作室卡通沙龍（Cartoon Saloon）亦參與本片製作。
《龍與雀斑公主》故事敘述自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，母親死後便再也無法開口唱歌，在現實世界中甚至將自己的內心封閉起來。某日，小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前……《龍與雀斑公主》將於12月5日（五）全台大銀幕限定重映！
《龍與雀斑公主》細田守打造宛如虛擬網路世界版《美女與野獸》！
細田守導演自《跳躍吧！時空少女》後，直到2021年上映的《龍與雀斑公主》，都是以每3年一部作品的頻率推出新作，其實這對於創作者而言是很不簡單的一件事，對此細田守導演表示：「以電影而言，如果上映後沒有吸引一定程度的觀眾來觀賞的話，那就無法製作下一部作品了。《龍與雀斑公主》上映時，『地圖工作室』已經成立了10年，距離《跳躍吧！時空少女》在日本上映時也過了15年，我認為自己能一直推出新作品，都是多虧了前來觀影的觀眾們。」
《龍與雀斑公主》是細田守導演繼《夏日大作戰》後，再次以虛擬網路世界為題材的電影作品，故事中的假想世界「U」的規模大到令人十分驚訝。細田守導演表示：「雖然都是以虛擬網路世界為題材，但相較於《夏日大作戰》，《龍與雀斑公主》的格局確實更大。為了將那樣的規模視覺化，就必須呈現那種程度的物量。雖然3年的製作過程十分緊迫，也很辛苦，但因為有一直以來一起合作的夥伴們，才能堅持到最後，完成這部作品。」
《龍與雀斑公主》整體所帶給觀眾的印象是以歌唱所展開的娛樂要素較強烈的作品，但同時還融入了主角「鈴」的母親之死這沉重的劇情。細田守導演透露當初是以在網路虛擬世界中上演宛如《美女與野獸》般的故事之想法，開始構想本作的內容，他表示：「《美女與野獸》和網路社群媒體一樣都具有兩面性。電影中會出現河川也是源自同樣的想法，參考了作為故事舞臺的高知縣的仁淀川、鏡川這兩條美麗的河川。雖然河川十分美麗，但若變成濁流則可能會害人喪命，因為有這樣的兩面性，才會以河川來比喻人生。」
《龍與雀斑公主》佐藤健曾因網路留言傷心 稱現在網友變溫柔不再難過！
佐藤健在本作中飾演如野獸般的「龍」一角，最後「貝兒」了解了「龍」內心所懷抱的傷痛，彼此漸漸心意相通。對於聲演「龍」的感想，佐藤健坦言其實光靠劇本和分鏡圖仍無法想像出『龍』的聲音，不曉得該如何詮釋比較好，一開始真的感到很困惑。佐藤健表示：「每當我對細田導演提問時，他總是很親切地回答我，但導演從未提出像是『我希望你這樣詮釋』這種要求。而且在前面的階段，細田導演就稱讚了我，我一方面十分感激，一方面又很懷疑地心想：『真的嗎？！』錄音時，還沒加入完成的畫面和歌曲，但我心想細田導演所率領的優秀創作者們，一定會打造出包含音樂在內的驚人世界觀，因此感到非常期待！」
對於《龍與雀斑公主》中的虛擬網路世界「U」，佐藤健似乎也覺得很有趣，他表示：「如果真的有『U』的話，我也想加入看看，但我應該不會將人生的重心放在那個世界，只會將它當成是一種娛樂。」《龍與雀斑公主》以網路為故事舞臺，也提及在網路上所引起的迴響和抨擊等問題。在社群媒體上十分活躍的佐藤健，也分享他對網路留言的想法，他表示：「社群媒體上的留言代表著大眾的聲音，當然會感到在意。以前看到一些留言時，多少會有點失落難過，但我自己覺得現在的網友變得比較溫柔了，當然也是會有一些負面的留言，但已經有好幾年沒看到會讓自己太在意的負面內容了。」
而對於《龍與雀斑公主》這部作品，佐藤健表示：「因為不是以我為中心的作品，所以我能以非常客觀的角度來看待這部電影。以觀眾的身分觀賞這部作品時，真的發自內心覺得這是部很棒的電影，光是片中美麗的畫面和動聽的音樂，就讓我淚流滿面。這可說是一部會引發人類生理反應的電影，尤其是電影的中後半段會不斷地刺激淚腺，強烈建議大家要去戲院觀賞本作！」動人鉅獻《龍與雀斑公主》將於12月5日（五）全台大銀幕限定重映！
※《龍與雀斑公主》劇情介紹
★ 蟬聯3週日本票房冠軍，票房突破66億！
★ 細田守生涯最高票房紀錄作品
★ 第74屆坎城影展「坎城首映」單元正式入選
★ 全球首映轟動坎城，全場起立鼓掌14分鐘！創坎城影展史上第7長紀錄！
★ 「新世代日本動畫大師」細田守2021年最新力作
★ 迪士尼《冰雪奇緣》動畫師Jin Kim跨國打造歌姬「貝兒」
★ 細田守繼《夏日大作戰》睽違10年又一網路世界題材作品
★ 你是誰？妳又是誰？另一個自己、另一個現實。
★ 獻給“活在”新時代的所有人們——
自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，母親死後便再也無法開口唱歌，在現實世界中甚至將自己的內心封閉起來。某日，小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前……
－
以上內容為廠商提供資料原文
