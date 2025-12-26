《007：初露鋒芒》要等到2026年5月！為進一步打磨遊戲宣布延期兩個月才發售

《刺客任務》系列開發商 IO Interavtive 原定於明年三月推出的《007：初露鋒芒》在今年 9 月份宣布之後就引起了玩家們的期待，紛紛期待在《007：初露鋒芒》中又能玩出什麼新花樣來幫助詹姆士龐德完成任務。不過，日前 IO Interavtive 卻突然宣布，由於必須繼續打磨《007：初露鋒芒》，因此遊戲將延期兩個月，在明年 5 月 27 日才會正式上市。

(Credit:IO Interactive)

日前 IO Interactive 發表官方聲明，表示雖然《007：初露鋒芒》開發進展順利，已經整個遊戲都可以玩了，但他們希望能進一步打磨與精修遊戲，確保上市版本是最好的，因此《007：初露鋒芒》將延期 2 個月，於 2026 年 5 月 27 日正式發售。

廣告 廣告

IO Interactive 也表示，他們自開發以來就一直致力於打造讓人難忘的詹姆士龐德體驗，而《007：初露鋒芒》將帶來完全原創的獨立故事，揭示詹姆士龐德是如何加入軍情六處培訓計畫，最後成為獨當一面、總能精準完成任務的超強特務的。預計將於 2026 年 5 月 27 日登上 PS5、XBOX Series X|S、Switch 2 與 PC 全平台。