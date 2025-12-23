Jennie和EXO。（翻攝MMA官網）

今年《MMA頒獎典禮》舞台表演相當好看！好久不見的EXO帶來令人懷念的串燒歌曲，耐聽到可以讓大家循環播放一整天，Jennie的8分鐘氣派演出，更猶如女王加冕般令人目不轉睛。

GD連唱五首歌的壓軸表演也是強得可怕，每一組人馬的演出，才短短一天就衝破百萬次觀賞，想知道本屆MMA「觀看次數最多的舞台」TOP5還有誰嗎？千萬不要錯過以下精采表演了。

TOP 1：Jennie「千禧年MTV」表演風格

官網影片24小時點閱：667萬次

Jennie時隔7年再登MMA，完全沒讓大家失望，一登場連唱三曲的封神演出，馬上創下當晚「直播觀看最高人數」，飆到20.4萬，4小時後點閱即突破100萬，也是今年最快達成百萬的舞台視頻，與第二名形成斷層式點閱差別。

Jennie將〈Seoul City〉〈ZEN〉〈Like JENNIE〉全部重新編曲編舞，一開場演唱〈Seoul City〉就氣勢非凡，身披15公尺白色斗篷，上頭繡著朝鮮古詩集《青丘英言》的韓文詩句，代表她對韓國和韓文的深厚情感。

第二個舞台〈ZEN〉切換成黑色戰袍，透過力量感十足的編舞和演唱引爆全場；壓軸曲目〈Like JENNIE〉，她則身穿金箔夾克，上面滿佈鑲嵌著「제니」（Jennie韓文名）的手工金箔，傳遞「以母語重寫自我」的宣言。

Jennie用無可挑剔的唱跳實力，再次印證其「舞台女王」的絕對統治力，外媒更形容這是一場極具「千禧年MTV」風格的表演，海外熱度瞬間登上7國推特趨勢。

Jennie表演片段：

TOP 2：GD三大賞七冠王刷新紀錄

官網影片24小時點閱：258萬次

GD在本屆MMA頒獎典禮創下歷史性紀錄：三大賞七冠王！年度藝人、年度專輯、年度歌曲「三大賞」，加上最佳男solo、最佳歌曲創作者、MMATOP10本賞、Millons TOP10，總共7個冠軍，成為MMA首位solo大滿貫得主。

而GD的壓軸舞台表演當然是重中之重，串聯〈Drama〉〈Power〉〈HOME SWEET HOME〉〈TOO BAD〉〈Crooked〉等歌曲，搭配冷色調燈光舞台設計，形成17分鐘超高強度演出。

其中〈Crooked〉環節，GD更主動走向藝人席，與後輩Zico、ALD1、BOYNEXTDOOR等互動合唱，帶動全場高潮，而每個後輩看到大前輩、舞台王者GD，也嗨到圍繞著他唱和。

儘管部分網友質疑，GD這次演唱墊音比例太高，令人遺憾，但也有粉絲幫他講話，畢竟GD剛結束極高強度的巡演，歌聲體力或許力有未逮，但不論舞美、台風、表現力、以及現場互動，依舊強得可怕，氣氛夠燃就好。

GD表演片段：

TOP 3：EXO 一咆哮全場都沸騰

官網影片24小時點閱：194萬次

當EXO的經典金曲〈咆哮〉前奏一響起，高尺巨蛋18000名觀眾，和藝人席裡所有歌手後輩們，全都爆發出震耳欲聾的尖叫聲，並且跟著全場大合唱，這就是最頂尖三代團的實力，永遠無法撼動。

儘管這次EXO僅以SUHO、朴燦烈、D.O.（都暻秀）、KAI、吳世勳五人陣容登場，卻依舊保持最完美的唱功和編舞，他們演唱了大家耳熟能詳的〈狼與美女〉〈Monster〉〈前夜〉〈Love Shot〉〈咆哮〉，接著首次公開新歌〈Back It Up〉，展現極其流暢的表演。

其中，五人的舞台唱跳實力更獲讚「全員ACE」，D.O.邊唱高音邊跳舞的穩定表現，以及吳世勳〈Love Shot〉的獨舞，都成為話題焦點，充分證明EXO依舊火爆的人氣。

表演結束後，SUHO和金鐘仁居然在後台相擁落淚，韓媒透露，那是因為成員們為了準備這次舞台，每天排練至淩晨4點，即使未獲任何獎項也堅持演出，這種辛苦完成後很難叫人不激動，然而果實也是甜美的，EXO的炸裂舞台反響爆棚，連最苛刻的網友都大讚不已。

EXO表演片段：

TOP 4：aespa全開麥唱跳超帥氣

官網影片24小時點閱：142萬次

aespa連續三年登上MMA舞台表演，本屆曲目為 〈Drift + Rich Man + Dirty Work〉，新增舞蹈片段（Dance Break），由於手麥全開、舞蹈力度滿分，被網友大讚簡直帥到不行。

尤其成員Ningning還得了感冒，四人的表現依然如此出色，真是非常不簡單。不過，有一件事粉絲卻非常不滿，大會將aespa的座位安排在藝人席的最角落，導致她們無法看到大螢幕和表演，出現「反應冷淡」的表情遭到批評，實在有欠公允。

此外，此前被曝與BTS柾國有「情侶紋身」的Winter，走紅毯時的裸露臂膀也特別引人注目，韓媒報導稱其刻意用遮瑕膏蓋掉手臂的狗狗刺青，再次引爆話題。幸虧這些爭議，無法掩蓋aespa的精采舞台表現，破百萬輕而易舉。

aespa表演片段：

TOP 5：ALLDAY PROJECT

官網影片24小時點閱：141萬次

出道僅半年的混聲組合ALLDAY PROJECT，是前五名中唯一的新人，可見他們受歡迎的程度，他們也在本屆MMA一舉斬獲「年度新人獎」和「最佳音樂風格獎」雙項榮譽，其炸裂舞台表演更引發全網熱議。

眾所周知，ALLDAY PROJECT的特殊在於，五位成員都是來自不同領域的藝術家，大家在各自的專業領域已經具有一定的知名度與影響力，裡頭有曾經獲得現代舞冠軍的Tarzzan、知名編舞家Bailey、曾出演《Show Me The Money 6》的Woochan、差點變成ILLIT一員的Youngseo。

其中最知名的非Annie莫屬，她是財閥三星集團第四代成員，出身如此富裕家族，更令ALLDAY PROJECT受到最大注目，不過這一點也無礙於該團的實力演出，從他們能擠進TOP 5足以證明。

ALLDAY PROJECT表演片段：

