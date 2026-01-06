《2026紅白》首波卡司公開！ 日本天團King & Prince登台獻海外首演

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於6日公布首波卡司，日本人氣男團King & Prince確定登台！除此之外，「小旋風」林志穎更是睽違16年再度驚喜重返紅白，另外蘇慧倫、動力火車、告五人、李千娜和女兒顧穎，都將輪番上陣。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》，King & Prince確定登台（圖／台視）

星達拓娛樂（前傑尼斯）旗下的男團King & Prince，由永瀨廉、高橋海人組成，早在2025年就以錄影的方式，在台灣《紅白》登場演出。今年則將親自登台，這更是兩人首度以團體之姿在海外演出。

廣告 廣告

永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示非常期待。除了舞台演出外，兩人對美食同樣充滿了憧憬，紛紛表示想去逛夜市，曾於4月來台舉辦見面會的永瀬廉，也特別推薦小籠包。

King&Prince《2025紅白》曾有限定演出（圖／環球音樂）

談及對新一年的期盼，高橋海人期望以這次《紅白》舞台為起點，進一步拓展自己的表現，兩人更不約而同向Tiara（粉絲名）喊話，感謝一路以來的支持，期待在2026年也能與大家一起看到更多嶄新的風景。

King & Prince曾為了2025《紅白》，在日本特別打造專屬場景，接連帶來歌曲〈Cinderella Girl〉、〈moooove!!〉，永瀬廉和高橋海人的服裝更是別具巧思。當時兩人就許願，希望藉由演出，能讓更多人認識他們，也希望到台灣和大家見面的那一天趕快到來。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》林志穎（圖／台視）

林志穎出道33年，外表凍齡的他，51歲了魅力始終不減，睽違16年驚喜重返《紅白》，坦言對舞台是既熟悉又陌生，直言像是新人首次演出，興奮且期待，並預告將帶來經典歌曲。林志穎也說，音樂和影視作品的規劃皆持續進行中，過年則是會則外珍惜與家人團聚的時光，不錯過三個兒子的成長過程。

「玉女掌門人」蘇慧倫將再度登上《紅白》與觀眾共度新年，透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受。第4度登上《紅白》舞台的金曲天團動力火車這次也將帶來耳熟能詳的歌曲，陪伴大家迎接嶄新的一年，更宣布好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」

《2026超級巨星紅白藝能大賞》李千娜、顧穎（圖／台視）

近日在演唱會中首度同台飆唱的「複製貼上母女檔」李千娜與顧穎，將透過《紅白》再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣。」將會帶來從未嘗試過的形式與曲風，由顧穎開場當主秀，唱出兩個女孩一路成長的過程，再由李千娜接棒詮釋耳熟能詳的年代熱曲。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。首波卡司名單包括：King & Prince、林志穎、蘇慧倫、動力火車、TRASH、告五人、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導