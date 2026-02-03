《2026紅白》35組豪華卡司接力！ 除夕夜嗨翻小巨蛋

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於1/31在台北小巨蛋完成錄製，將在除夕夜陪伴觀眾迎新春，今年開場，邀請由國際知名舞蹈家林懷民擔任導演的「FOCASA馬戲團」擔綱開場演出，透過馬戲、肢體與音樂交織出的魔幻篇章。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜播出（圖／台視）

緊接著登場的是每年最受矚目的開場大團拜環節，由總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉領軍，超豪華卡司一字排開，氣勢磅礡，特別企劃日本人氣男團King & Prince、全球組合&TEAM以及永遠的男神林志穎率先亮相，引發全場粉絲尖叫。

由林懷民擔任導演的FOCASA馬戲團為《2026紅白》拉開序幕（圖／台視）

紅隊陣容集結蘇慧倫、動力火車、黃妃、辛龍、許富凱、告五人、蔡旻佑、白安、李千娜、顧穎、呂士軒、JUD 陳泳希、Karencici；白隊則由比莉、龍千玉、蕭煌奇、盧廣仲、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、八三夭、Feng Ze邱鋒澤、FEniX、J.Sheon、TRASH、someshiit 山姆組成堅強陣容。今年也邀請到蕭景鴻（阿弟）、蔣三省、U:NUS、F.F.O、笨港國小合唱團登台進行特別演出；此外，曾莞婷也別來到現場，送上祝福「馬上有錢、馬上找到對象」，與觀眾玩遊戲共迎新春。

蘇慧倫暌違五年登《紅白》，溫柔嗓音擄獲觀眾。（圖／台視）

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違五年再度登上《紅白》舞台，率領16位舞者氣勢登台，帶來〈黃色月亮〉，並帶上特別製作的五公尺大月亮道具，燈光與造景呼應歌曲意境，畫面唯美動人。「樂壇傳奇」比莉以經典歌曲〈什麼都不必說〉登場，炫麗造型令人眼前一亮，緊接演唱睽違四年發行的新歌〈阿福羅火山〉，洗腦且強勁的旋律瞬間點燃全場節奏。

比莉帶來熱辣舞台，嗨翻全場氣氛。（圖／台視）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於農曆除夕（115年2月16日）在台視播出。觀眾亦可透過中華電信 MOD、網路獨家平台 Hami Video，以及海外地區馬來西亞與汶萊（Astro）、新加坡（StarHub）收看；其餘海外地區透過《超級巨星紅白藝能大賞》官方 YouTube 頻道（台灣僅供重播）收看直播；年後也可持續關注台視轉播的《WBC世界棒球經典賽》，一起為中華隊加油。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導