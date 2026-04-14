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《21世紀大君夫人》前傳曝光！邊佑錫、IU皇家學校暗戀糾葛始末揭曉
看過韓劇《21世紀大君夫人》首播的觀眾，應該隱約感受到「理安大君」（邊佑錫 飾）早在念書時，就默默暗戀上財閥千金「成熙周」（IU 飾）了，所以劇中才會鋪墊不少回憶「皇家學校」的校園劇情。
但只是如此肯定看不夠，該劇編劇已提前留了一手，寫完小說《21世紀大君夫人in皇家學校》，準備在五月份上線Kakao page，讓大家更了解理安大君想跟成熙周戀愛結婚的種子，如何在校園裡深深埋下！
對學妹念念不忘的5個證據
《21世紀大君夫人》的校園劇情其實非常重要，因為這是理安大君暗戀成熙周的開始，而且「學妹」成熙周的一舉一動，經常主宰著理安大君的每一個決定，如下：
證據1、練箭場「煞到學妹」的理安大君
由於皇家學校是一所獨尊王室子女和兩班貴族的學校，因此一些貴族對平民出身、又是庶出的成熙周相當歧視，嚥不下這口氣的她，無論如何都想在學校弓箭比賽贏得第一，即使偷了射箭場鑰匙都要在半夜去練箭。
但是10年級以下的學生，日落之後禁止離開宿舍，除非事先獲得校長批准，否則不能使用體育設施，當時才9年級的成熙周違反了每樣規定，卻偏偏遇見有特權的理安大君也去練箭。
結果成熙周的一番辯駁，竟把理安大君講得無言以對，不僅說出所有練箭門檻，都只針對她這種平民身分學生，最後更落下「我寧願骯髒的贏，也不要骯髒的輸」這句話離去。
批得理安大君哭笑不得，卻又在第二天讓校長宣布，全面開放練箭場一個月，給成熙周不受限制盡情練習的機會，更遑論在正式比賽故意輸給她了，這不是煞到學妹是什麼？
證據2、故意重現「練箭場對話」逗學妹
成熙周成年後，和理安大君在王的生日宴會上久別重逢。當兩人在宮中花園巧遇時，理安大君早就認出成熙周，從他開口的2個問句，故意跟當年在練箭場一模一樣，就能看出理安對熙周的思念埋得好深。
最後理安大君說：「不是宮人，卻在這不被允許外來者進入的地方徘徊？在我數到三的時候消失的話，就當作沒看見，畢竟幫『學妹』這點小事不算什麼？」
更巧妙的是，成熙周當天穿著平日最喜歡的大紅衣服，與學生時代練箭的服飾同樣是紅色，不知道有沒有刻意為之的關聯？因為我們理安大君最愛的顏色可是紅色呢！
證據3、拒絕「成熙周」見面申請，但批准「學妹」申請
成熙周因為被老爸逼婚心有不甘，認為嫁人也該獲得最大利益，於是想從理安大君那裡獲得王室身分，希望跟對方簽訂一場「契約婚姻」，為此特地申請與理安大君見上一面，可是無論申請幾次都被拒絕，令她百思不解。
申請書上的名稱，從「Castle Beauty的成熙周」到「Castle集團成賢國的次女」，甚至不提名字只寫「CASTLE集團常務理事」，都被駁回，直到成熙周以「同校後輩成熙周」的頭銜，請求學長擔任她尊敬的顧問後，才被批准覲見！
可見理安大君想見的不是Castle集團的誰誰誰，而是成熙周這個人，僅僅希望她作為學妹來看他呀。
證據4、結婚條件唯獨「沒有愛情」被拒絕
當成熙周說出契約結婚的交換條件：「我財閥出身很有錢、學歷很好、商業能力更好，而且又是私生女，一天會聽到好多罵，所以很抗罵，可以把我用作擋箭牌。」
「雖然上面有一個哥哥，但他腦子不太好，搞不出什麼意外，也不會有您很討厭的外戚張揚，此外，如果我們契約結束後離婚的話，我也會坦然接受這一切。」
即使理安大君此時也被逼婚，但卻不假思索拒絕了她，而且還老實跟成熙周說，他想為愛結婚！把成熙周驚個半死，然而，這難道不是理安大君對她的暗示嗎？
證據5：醋意橫生的理安大君
不過成熙周是不會放棄的女人，透過調查理安大君的每日行程，天天與他巧遇，然後毫無顧忌地對他實施「直進式調情」。
因為她認為理安大君說想要尋找愛情、為愛結婚，只是在耍她，所以想盡辦法打破對方的銅牆鐵壁，試圖贏取他的心，同時間又去參加父親安排的相親。
偏偏相親這件事被理安大君知道，他居然打翻醋罈子、對屬下撒氣，無法保持平時的冷靜，相當稀奇。
乾脆娶一個他愛的女人！
最後兩人因為被拍到出現在同一家酒店、同處一室共度一夜，傳出緋聞，導致成熙周被迫承受全國女人的怒火，還一副沒事人的樣子，享受著這場混亂。
這讓理安大君見識到她的勇氣，打電話問她到底想要什麼？就是結婚！對成熙周來說，婚姻不是關於愛情，而是獲得權力、把她從身分危機解救出來，她相信理安大君是那個只需一枚婚戒，就能給她這一切的人。
與此同時，理安大君想娶的則是一個他愛的人，一個會看到他本人而不是他王室財富的人，同時又能夠幫助他過上充滿活力、自由奔放的生活，成熙周正是合適人選，因為她熱愛混亂勝過平靜。
這種一拍即合，讓理安大君終於同意娶成熙周，但卻警告說：「做好準備，這次妳的對手將是整個國家！」一場假戲真做的婚姻，於焉展開。
小說描述兩人在校園的糾葛過程
由以上可知，《21世紀大君夫人in皇家學校》有多重要，因為這部猶如《21世紀大君夫人》前傳的小說，將鉅細靡遺描述男女主角的校園愛情故事，或許他倆當時尚不自知，但在學校中，這份愛苗早已慢慢滋長。
小說會以皇家學校為背景，展現IU和邊佑錫在電視劇中沒有曝光的校園時光，並引人入勝地描述兩人的糾葛過程，以及「理安大君」被選為太子受教育的過程。
還有政治世家出身的總理（盧尚鉉 飾），如何成為理安大君的摯友，與王后（孔升妍 飾）的故事。
根據官方公布，這部小說將於5月16日起在KakaoPage獨家連載，延續電視劇的世界觀，還會獨家放送劇中未公開的「幕後故事」，相信又要掀起另一波熱潮。
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