《24反恐任務》男主角被捕！毆打恐嚇叫車司機鬧上警局

知名好萊塢男星基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）傳出和共乘車司機發生衝突，涉嫌毆打對方，而遭到警方逮捕。

事發於12日，洛杉磯警方在凌晨12時15分接到報案電話，稱一名共乘車司機遭到攻擊。警方表示，基佛蘇德蘭被指控在進入車內後襲擊了該名駕駛，最後因涉嫌「刑事恐嚇重罪」（felony criminal threats）遭到逮捕，司機受到輕傷，但沒有特別送醫治療。基佛蘇德蘭當天就以五萬美元保釋金獲釋，預計將於2月2日出庭應訊。

廣告 廣告

現年59歲的基佛蘇德蘭主演影集《24反恐任務》，曾二度獲封艾美獎最佳男主角，也參演過《指定倖存者》、《別闖陰陽界》、《粗野少年族》、《二號陪審員》等無數作品，但戲外不斷因為酒後失控、暴力行為屢登負面新聞版面，此次更鬧上警局，勢必重挫演藝事業形象。

基佛蘇德蘭代表作為《24反恐任務》。（圖／FOX）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導