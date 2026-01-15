《28年毀滅倒數：人骨聖殿》《邦尼殺死他》《恨女的逆襲》《狂野時代》《最親愛的陌生人》末日、驚悚、拳擊、愛情、藝術片一次爆發｜1/15 新片快報
新活屍經典《28年毀滅倒數：人骨聖殿》必看！人魔打怪片《邦尼殺死他》精彩又刺激！金馬獎最佳動作設計得獎片《恨女的逆襲》來看台灣女拳擊手的旺盛生命力！易烊千璽坎城新片《狂野時代》值得朝聖！還有桂綸鎂主演台日合作新片《最親愛的陌生人》將帶給你全新觀影體驗。這週新片多到讓人選擇障礙直接發作！盲選也會中獎！
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》2026/1/16上映
末日喪屍神作正式回歸，《28天毀滅倒數》宇宙再進化。由席尼・墨菲擔任監製並驚喜登場！還有丹尼・鮑伊回鍋製片，《人造意識》編劇艾力克斯・嘉蘭操刀劇本，再交由《驚奇隊長2》導演妮亞・達科斯塔執導，黃金陣容一次到位，品質掛保證！雖然延續活屍系列的精彩，但電影也不再只聚焦感染者帶來的肉體威脅，而是把鏡頭轉向「倖存者之間的人性崩解」。醫生、男孩、地下宗教組織交織出一個比病毒更可怕的世界，當秩序瓦解，道德與信仰是否還存在？將喪屍類型推向哲學與恐懼深處，等你來體驗！
《邦尼殺死他》2026/1/16上映
《雙面人魔》主創布萊恩・富勒自編自導，以極罕見的「兒童視角」拍出一部溫柔卻殘酷的驚悚寓言。故事從一名小女孩請求鄰居大叔「幫忙殺怪物」開始，看似童話的設定，卻逐步揭露黑暗真相。麥斯・米克森飾演的神秘大叔，發現所謂怪物其實是潛伏在現實中的殺手，正悄悄接近孩子。電影將暴力美學、奇幻氛圍與情感創傷融合，既有令人不寒而慄的反轉，也藏著對保護、犧牲與成長的深層凝視，是一部後座力極強的驚悚佳作。
《恨女的逆襲》2026/1/16上映
榮獲金馬62「最佳動作設計」、並入圍最佳新演員，導演李宜珊長片首作就氣勢驚人：電影以台灣真實女性拳擊手故事為基底，描寫她在家庭、事業與自我之間的多重拉扯。白天要撐起家中便當店、承接父母婚姻裂痕，晚上則在拳擊場上以身體回應世界的壓迫。入圍金馬獎的林怡婷所飾演的角色不只是熱血運動員，更是一名試圖從「恨女」標籤中掙脫的女性。還有蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等實力派助陣，讓這部作品在拳拳到肉之外，也充滿現實重量！
《絕地反擊》2026/1/16上映
改編自真實傳奇故事，好萊塢新世代女神席德妮・史威尼化身女子拳擊傳奇克里斯蒂・馬丁，於男性主導的拳擊世界中殺出血路！電影以礦工之女的出身切入，描繪她如何靠天賦、意志與不服輸的精神，一步步站上世界冠軍舞台。片中不只呈現熱血比賽，更細膩刻畫性別歧視、自我認同與人生主導權的爭奪，難怪在爛番茄拿下觀眾好評96%！這不只是一部運動電影，更是一則關於「為自己而戰」的宣言！
《悠唱藍調》2026/1/16上映
由休・傑克曼與凱特・哈德森主演，改編自真實夫妻致敬樂團的生命故事。電影描繪兩人在音樂旅程中相識、相愛、成名，卻也在聚光燈下承受感情與現實的巨大考驗。藍調音樂成為情緒出口，串起人生高峰與低谷。休・傑克曼再次展現舞台級魅力，凱特・哈德森則以層次細膩的演出入圍金球影后。這是一部關於創作、伴侶與夢想代價的音樂電影，旋律動人，餘韻悠長，本週音樂電影首選。
《最親愛的陌生人》2026/1/16上映
金馬獎閉幕片，由《失序男孩》導演真利子哲也執導，桂綸鎂與《在車上》影帝西島秀俊首度搭檔演出。故事聚焦一對旅居紐約的台日夫妻，看似平靜的家庭生活，卻在兒子遭到綁架後全面失序。隨著調查展開，過往被刻意掩蓋的秘密逐一浮現，情感、信任與恐懼層層剝落。電影以極度壓抑的節奏與冷靜鏡頭，描繪人性在極端情境下的崩潰，是一部情緒張力極高的心理驚悚之作。
《風葵的夏日物語》2026/1/16上映
入選坎城影展正式競賽，《七五計劃》導演早川千繪再度以細膩筆觸描寫成長與孤寂。電影以一名想像力旺盛的女孩為主角，她沉迷於催眠、心靈感應等神秘領域，並將家人、朋友與鄰居視為實驗對象。看似天真的夏日故事，實則暗藏對孤獨、情感疏離與內心空洞的深刻凝視。豪華卡斯由 Lily Franky、河合優實、鈴木唯、石田光等演員，共同構築溫柔卻令人不安的氛圍，為觀眾帶來一部後勁極強的藝術成長電影。
《狂野時代》2026/1/16上映
畢贛電影長片第三號作品，一舉奪下坎城評審團特別獎。易烊千璽一人分飾五角，成為其演藝生涯代表作之一。故事設定在人類不再做夢的世界，反而是怪物沉溺於逐漸消散的夢境幻影，直到一名神秘女子出現，喚醒失序的感知。舒淇、趙又廷、李庚希、黃覺等演員交織出魔幻、詩意與末世感並存的敘事。這是一部需要「感受而非理解」的電影，極度畢贛、也極度迷人！
《魔鬼交易》2026/1/16上映
宋智孝睽違五年重返大銀幕，以「祝福即詛咒」為核心概念，打造全新心理驚悚片。一名神秘老人為一家人帶來看似完美的奇蹟：金錢、健康、成功接連降臨，卻也要求他們付出難以想像的代價。隨著交換條件逐漸升級，人性黑暗面全面浮現。電影以精巧敘事與層層反轉，探討慾望、選擇與道德邊界，是一部節奏緊湊、後段爆發力十足的懸疑之作。
《之後的我們》2026/1/16上映
翻拍自《後來的我們》，由《82年生的金智英》導演金到映執導，文佳煐與具教煥主演，登頂韓國票房冠軍。電影描寫一對男女從偶然相遇、熱戀相守，到被現實拆散的過程。他們什麼都有了，卻偏偏沒有了彼此。作品保留原作的遺憾核心，同時注入韓國情感敘事的細膩與殘酷，情緒層層堆疊，是一部專為失去與錯過而存在的愛情電影。
《窗外的藍天》2026/1/16上映
代表亞美尼亞入圍奧斯卡最佳國際電影15強，由邁克・古爾晉自編、自導、自演。故事講述一名美籍亞美尼亞男子，在一場錯誤拘禁中，意外透過牢房小窗重新連結自己的文化與歷史。電影以幽默包裹創傷，用溫柔方式回望民族記憶與身份認同，是一部看似輕巧、實則情感厚實的佳作。另有80年代影史經典數位修復版同步回歸，值得進戲院細細品味。
《爆彈》2026/1/16上映
改編自吳勝浩2023年推理小說冠軍作品，蟬聯日本真人電影票房冠軍三週。故事從一名酒後鬧事男子「精準預告東京爆炸案」展開，警方為阻止悲劇發生，被迫與他展開一場心理博弈式的猜謎對決。山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、渡部篤郎等豪華卡司同台飆戲，節奏緊湊、懸念不斷，是近年最具娛樂性與思辨性的日系犯罪電影。
《殺無盡》2026/1/16上映
改編自櫻坂洋小說《All You Need Is Kill》，由《惡童當街》團隊 STUDIO4℃ 製作，將硬派動作與時空迴圈設定推向動畫新高度。少女在外星人入侵後陷入不斷重啟的人生，每一次死亡都是一次學習，直到她與一名少年相遇，命運開始出現變數。作品融合科幻、大逃殺與情感成長，不僅是視覺震撼的娛樂片，也是一則關於「反覆失敗仍選擇前進」的生命寓言。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 9 小時前 ・ 266
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 13
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 195
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 39
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 113
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 20
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 153
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 226
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 13