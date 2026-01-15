《28年毀滅倒數：人骨聖殿》《邦尼殺死他》《恨女的逆襲》《狂野時代》《最親愛的陌生人》末日、驚悚、拳擊、愛情、藝術片一次爆發｜1/15 新片快報

新活屍經典《28年毀滅倒數：人骨聖殿》必看！人魔打怪片《邦尼殺死他》精彩又刺激！金馬獎最佳動作設計得獎片《恨女的逆襲》來看台灣女拳擊手的旺盛生命力！易烊千璽坎城新片《狂野時代》值得朝聖！還有桂綸鎂主演台日合作新片《最親愛的陌生人》將帶給你全新觀影體驗。這週新片多到讓人選擇障礙直接發作！盲選也會中獎！

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》對比上1集，場景製作規模再度升級。（索尼影業提供）

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》2026/1/16上映

末日喪屍神作正式回歸，《28天毀滅倒數》宇宙再進化。由席尼・墨菲擔任監製並驚喜登場！還有丹尼・鮑伊回鍋製片，《人造意識》編劇艾力克斯・嘉蘭操刀劇本，再交由《驚奇隊長2》導演妮亞・達科斯塔執導，黃金陣容一次到位，品質掛保證！雖然延續活屍系列的精彩，但電影也不再只聚焦感染者帶來的肉體威脅，而是把鏡頭轉向「倖存者之間的人性崩解」。醫生、男孩、地下宗教組織交織出一個比病毒更可怕的世界，當秩序瓦解，道德與信仰是否還存在？將喪屍類型推向哲學與恐懼深處，等你來體驗！

坎城影帝邁茲米克森（右）和蘇菲斯隆（左）在《邦尼殺死他》裡攜手抗敵。（ 采昌國際多媒體提供）

《邦尼殺死他》2026/1/16上映

《雙面人魔》主創布萊恩・富勒自編自導，以極罕見的「兒童視角」拍出一部溫柔卻殘酷的驚悚寓言。故事從一名小女孩請求鄰居大叔「幫忙殺怪物」開始，看似童話的設定，卻逐步揭露黑暗真相。麥斯・米克森飾演的神秘大叔，發現所謂怪物其實是潛伏在現實中的殺手，正悄悄接近孩子。電影將暴力美學、奇幻氛圍與情感創傷融合，既有令人不寒而慄的反轉，也藏著對保護、犧牲與成長的深層凝視，是一部後座力極強的驚悚佳作。

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（華映娛樂提供）

《恨女的逆襲》2026/1/16上映

榮獲金馬62「最佳動作設計」、並入圍最佳新演員，導演李宜珊長片首作就氣勢驚人：電影以台灣真實女性拳擊手故事為基底，描寫她在家庭、事業與自我之間的多重拉扯。白天要撐起家中便當店、承接父母婚姻裂痕，晚上則在拳擊場上以身體回應世界的壓迫。入圍金馬獎的林怡婷所飾演的角色不只是熱血運動員，更是一名試圖從「恨女」標籤中掙脫的女性。還有蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等實力派助陣，讓這部作品在拳拳到肉之外，也充滿現實重量！

席德妮史威尼（右）在《絕地反擊》飾演90年代美國最知名的女性拳擊手克里斯蒂馬丁。（車庫娛樂提供）

《絕地反擊》2026/1/16上映

改編自真實傳奇故事，好萊塢新世代女神席德妮・史威尼化身女子拳擊傳奇克里斯蒂・馬丁，於男性主導的拳擊世界中殺出血路！電影以礦工之女的出身切入，描繪她如何靠天賦、意志與不服輸的精神，一步步站上世界冠軍舞台。片中不只呈現熱血比賽，更細膩刻畫性別歧視、自我認同與人生主導權的爭奪，難怪在爛番茄拿下觀眾好評96%！這不只是一部運動電影，更是一則關於「為自己而戰」的宣言！

休傑克曼（右）與凱特哈德森合作《悠唱藍調》，飾演一對追尋夢想的音樂家夫妻檔，兩人的演出真摯動人。（UIP提供）

《悠唱藍調》2026/1/16上映

由休・傑克曼與凱特・哈德森主演，改編自真實夫妻致敬樂團的生命故事。電影描繪兩人在音樂旅程中相識、相愛、成名，卻也在聚光燈下承受感情與現實的巨大考驗。藍調音樂成為情緒出口，串起人生高峰與低谷。休・傑克曼再次展現舞台級魅力，凱特・哈德森則以層次細膩的演出入圍金球影后。這是一部關於創作、伴侶與夢想代價的音樂電影，旋律動人，餘韻悠長，本週音樂電影首選。

電影《最親愛的陌生人》描述西島秀俊（左）與桂綸鎂飾演的夫妻，在長年壓抑與失衡中逐漸崩解。（甲上娛樂提供）

《最親愛的陌生人》2026/1/16上映

金馬獎閉幕片，由《失序男孩》導演真利子哲也執導，桂綸鎂與《在車上》影帝西島秀俊首度搭檔演出。故事聚焦一對旅居紐約的台日夫妻，看似平靜的家庭生活，卻在兒子遭到綁架後全面失序。隨著調查展開，過往被刻意掩蓋的秘密逐一浮現，情感、信任與恐懼層層剝落。電影以極度壓抑的節奏與冷靜鏡頭，描繪人性在極端情境下的崩潰，是一部情緒張力極高的心理驚悚之作。

風葵的夏日物語

《風葵的夏日物語》2026/1/16上映

入選坎城影展正式競賽，《七五計劃》導演早川千繪再度以細膩筆觸描寫成長與孤寂。電影以一名想像力旺盛的女孩為主角，她沉迷於催眠、心靈感應等神秘領域，並將家人、朋友與鄰居視為實驗對象。看似天真的夏日故事，實則暗藏對孤獨、情感疏離與內心空洞的深刻凝視。豪華卡斯由 Lily Franky、河合優實、鈴木唯、石田光等演員，共同構築溫柔卻令人不安的氛圍，為觀眾帶來一部後勁極強的藝術成長電影。

《狂野時代》

《狂野時代》2026/1/16上映

畢贛電影長片第三號作品，一舉奪下坎城評審團特別獎。易烊千璽一人分飾五角，成為其演藝生涯代表作之一。故事設定在人類不再做夢的世界，反而是怪物沉溺於逐漸消散的夢境幻影，直到一名神秘女子出現，喚醒失序的感知。舒淇、趙又廷、李庚希、黃覺等演員交織出魔幻、詩意與末世感並存的敘事。這是一部需要「感受而非理解」的電影，極度畢贛、也極度迷人！

魔鬼交易

《魔鬼交易》2026/1/16上映

宋智孝睽違五年重返大銀幕，以「祝福即詛咒」為核心概念，打造全新心理驚悚片。一名神秘老人為一家人帶來看似完美的奇蹟：金錢、健康、成功接連降臨，卻也要求他們付出難以想像的代價。隨著交換條件逐漸升級，人性黑暗面全面浮現。電影以精巧敘事與層層反轉，探討慾望、選擇與道德邊界，是一部節奏緊湊、後段爆發力十足的懸疑之作。

《之後的我們》找來具教煥（左）與文佳煐主演。（車庫娛樂提供）

《之後的我們》2026/1/16上映

翻拍自《後來的我們》，由《82年生的金智英》導演金到映執導，文佳煐與具教煥主演，登頂韓國票房冠軍。電影描寫一對男女從偶然相遇、熱戀相守，到被現實拆散的過程。他們什麼都有了，卻偏偏沒有了彼此。作品保留原作的遺憾核心，同時注入韓國情感敘事的細膩與殘酷，情緒層層堆疊，是一部專為失去與錯過而存在的愛情電影。

《窗外的藍天》由邁克古爾晉（Michael A. Goorjian）導演、編劇兼主演。（聯影提供）

《窗外的藍天》2026/1/16上映

代表亞美尼亞入圍奧斯卡最佳國際電影15強，由邁克・古爾晉自編、自導、自演。故事講述一名美籍亞美尼亞男子，在一場錯誤拘禁中，意外透過牢房小窗重新連結自己的文化與歷史。電影以幽默包裹創傷，用溫柔方式回望民族記憶與身份認同，是一部看似輕巧、實則情感厚實的佳作。另有80年代影史經典數位修復版同步回歸，值得進戲院細細品味。

爆彈

《爆彈》2026/1/16上映

改編自吳勝浩2023年推理小說冠軍作品，蟬聯日本真人電影票房冠軍三週。故事從一名酒後鬧事男子「精準預告東京爆炸案」展開，警方為阻止悲劇發生，被迫與他展開一場心理博弈式的猜謎對決。山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、渡部篤郎等豪華卡司同台飆戲，節奏緊湊、懸念不斷，是近年最具娛樂性與思辨性的日系犯罪電影。

女主角麗塔掉入時間輪迴，必須重複重啟殺戮。（羚邦提供）

《殺無盡》2026/1/16上映

改編自櫻坂洋小說《All You Need Is Kill》，由《惡童當街》團隊 STUDIO4℃ 製作，將硬派動作與時空迴圈設定推向動畫新高度。少女在外星人入侵後陷入不斷重啟的人生，每一次死亡都是一次學習，直到她與一名少年相遇，命運開始出現變數。作品融合科幻、大逃殺與情感成長，不僅是視覺震撼的娛樂片，也是一則關於「反覆失敗仍選擇前進」的生命寓言。

