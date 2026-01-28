《28年毀滅倒數：人骨聖殿》中邪教「吉米幫」原型是他！啟發自震驚英國最醜惡性侵醜聞：吉米薩維爾的「英倫夢魘」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

1. 《人骨聖殿》吉米真有其人？靈感來自性侵魔人！

2. 金色假髮、運動服與誇張首飾，招牌形象全複製！

3. 跳完「天線寶寶」再施暴！極端反差令人毛骨悚然！

【文／千尋少女】在經典喪屍系列最新續作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）中，鏡頭不只描繪末日後的感染世界，在經典喪屍系列最新續作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）中，鏡頭不只描繪末日後的感染世界。

由傑克歐康納（Jack O’Connell）飾演的邪教頭目「吉米克里斯托爵士」，其原型正是震驚全英的性侵加害者、前BBC主持人「吉米薩維爾」（Jimmy Savile）。片中，歐康納率領的「吉米幫」成員清一色戴著金色假髮、穿著鮮豔運動服、配戴大量閃亮金飾。對一般觀眾而言，這或許只是怪誕風格的造型設計；但對英國大眾來說，這幾乎是百分百複製已故電視薩維爾的招牌形象。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

吉米薩維爾生前是英國家喻戶曉的電視與電台主持人，長期在BBC主持兒童節目，並因慈善事業於1990年獲封爵士。他總以白金髮、運動服與誇張首飾亮相，形象深入人心。然而，2011年他去世後，數百起性侵指控接連曝光，揭露他在長達數十年間對兒童、病患與老人施以性虐待的罪行，震驚全英國，暴露出權力與名氣被濫用的黑暗面。

(Photo by Simon Greener/Newcastle Journal/Mirrorpix via Getty Images)

在接受《商業內幕》專訪時，系列編劇亞歷克斯加蘭（Alex Garland）與監製監製丹尼鮑伊（Danny Boyle）也直言不諱，確認「吉米幫」正是對薩維爾的影射。電影設定病毒爆發於2001年，正是薩維爾罪行尚未被揭露的年代。主角主角吉米在童年目睹家人慘死後，將記憶中的流行文化扭曲，尤其是薩維爾這類標誌人物，重新拼貼成邪教崇拜的偶像符號。

鮑伊形容：「他融合了流行文化、運動服、板球、榮譽制度等元素，這些都在他的記憶中被扭曲、重組，最終成為信徒膜拜的形象。」加蘭則將該角色比喻為「一個迷幻而破碎的萬花筒」，反映人們對過去的選擇性記憶與錯誤詮釋。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

導演妮亞達科斯塔（Nia Dacosta）也表示，她希望透過「吉米幫」直視社會刻意扭曲的現象，「電影裡不只是對宗教與教條的扭曲，也包含對童年記憶與兒童媒體的扭曲。」片中甚至安排邪教成員在暴行前先跳起《天線寶寶》舞蹈，將純真記憶與殘酷暴力並置，製造出令人毛骨悚然的反差。

歐康納則坦言，身為英國人，他非常清楚薩維爾所象徵的恐怖意涵，「這個角色其實在談一種『不受監督的權力』，他活在一個尚未知道真相的年代，沉溺於過去的碎片，並將其重新塑造成供人膜拜的邪教偶像。」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

他也特別提到，自己非常享受與雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）飾演的「凱森醫生」之間的對手戲，「相較於吉米那種毫無節制的墮落，凱森醫生渴望理解、渴望治癒的探索之心，正好是極致黑暗與希望的相遇。」而透過這個「薩維爾式」的反派角色，歐康納也為影史留下一個令人難忘的反派形象。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》現正熱映中

